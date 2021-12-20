Отрабатывают ведение боев. В КНР вывели на учения второй авианосец в Южно-Китайское море

Китайские военные эксперты ожидают, что Shandong может соединиться в группу с Liaoning, который также находится на маневрах в Тихом океане.

Авианосец Shandong Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая отправился н учения в Южно-Китайское море. Об этом сообщает Global Times.

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Авианосная группа отправилась для репетиции реалистичных боевых действий, включая посадку истребителей, устранение повреждений и морские поисково-спасательные операции.

Первый авианосец Liaoning также находится на учениях в Тихом океане. Исходя из этого в издании пишут, что авианосные группы могут объединиться в двойную авианосную группу в регионе. Такое событие может произойти впервые для ВМС Китая.

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Китайский военный эксперт Вэй Дунсю заявил изданию, что авианосец Shandong регулярно находится на учениях с учетом ведения боевых действий 21 века. Благодаря этом боевая группа авианосца находится на высоком уровне боевой готовности.

По прогнозам Вэй, по мере того, как боевые возможности обоих кораблей возрастают, это только вопрос времени, когда они сформируют такую ​​мощную группу, которая сможет охватить еще более широкий диапазон морских и воздушных районов.

Напомним, строительство третьего авианосца Type 003 вышло на финальный этап с опережением всех сроков. Но до ввода в войска еще понадобиться от 2 до 5 лет.

Также сообщалось, что в Китае построили макет среди пустыни с американскими кораблями для отработки ударов по ним.