Китайский авианосец Shandong отправился в первый дальний поход в Тихом океане

Корабль был введен в состав ВМС Китая в декабре 2019 года, в прошлом году достиг операционной готовности. Теперь его впервые выведут в западную часть Тихого океана для раскрытия потенциала.

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Национально-освободительная армия Китая начала первый поход авианосца Shandong в западной части Тихого океана. Об этом 5 апреля сообщил Global Times — англоязычное китайское издание.

В среду, 5 апреля, авианосец прошел мимо острова Тайвань и перешел к новой далекой миссии. Ее цель – защита национального суверенитета и территориальной целостности Китая.

Shandong – это первый авианосец в китайской армии, который был построен полностью внутри страны. Он был принят в состав ВМС 17 декабря 2019 года. Отмечается, что только в прошлом году корабль достиг оперативной готовности.

Первые учения за пределами цепи островов пройдут с другим авианосцем "Ляонин", завершающим ремонт. В издании отмечают, что обучение необходимо, чтобы в далеком океане в полной мере использовать преимущества авианосной группы.

Анонимный военный эксперт заявил журналистам, что воды западной части Тихого океана являются стратегически важной позицией для окружения Тайваня и предотвращения военного вмешательства иностранных сил в предполагаемый конфликт. Выход авианосцев также является ответом на визит президента Тайваня Цай Ин Веня в США для встречи со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Напомним, в декабре 2021 года авианосец Shandong выводили в Южнокитайское море для отработки ведения боев.

21 марта 2023 года в боевой состав ВМС США вернулся авианосец "Теодор Рузвельт". Его оснастили новыми пушками, радарами и средствами РЭБ.