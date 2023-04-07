В Україні загинули сотні: журналісти ВВС розповіли про величезні втрати десантного полку ЗС РФ

За словами журналістів, загальну чисельність 331 полку до повномасштабної війни РФ проти України можна було оцінити в 1500-1700 осіб.

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Російський 331 костромський гвардійський парашутно-десантний полк втратив, можливо, сотні бійців після початку російського вторгнення в Україну. Вдалося підтвердити 94 загиблих, використовуючи інформацію з відкритих джерел, проте реальна кількість втрат може бути значно вищою з урахуванням поранених та зниклих безвісти. Про це пише ВВС.

За словами журналістів, масова загибель десантників викликала багато обговорень у Костромі, яка знаходиться приблизно за 300 км на північний схід від Москви. Тяжкі втрати в Україні поставили перед місцевою владою непросте завдання. Сергій Ситников, призначений Кремлем губернатором Костроми, намагався переконати людей у тому, що російським військовим надається належна підтримка.

Крім того, як сказано у матеріалі, Міноборони РФ також закликає десантників у рамках "часткової мобілізації". Це свідчить, що вторгнення сильно виснажило професійну армію РФ.

Повідомляється, що загальну чисельність 331 полку можна було оцінити в 1500–1700 осіб. Коли його вперше було відправлено до України у лютому 2022 року, він розгорнув дві батальйонні групи загальною чисельністю 1000–1200 солдатів. Зазнавши тяжких втрат при невдалій спробі дістатися Києва, минулого літа полк був виведений і перебазований у південному російському гарнізонному місті Білгороді.

Потім, як заявили журналісти, під час наступних бойових дій полк обійшов усі основні гарячі точки – Ізюм, Херсон, а потім повернувся на Донбас.

"Тим часом на костромському цвинтарі повно свідчень ціни невдачі російського вторгнення. Похована також репутація полку як "найкращого з найкращих" та його мрії про легку перемогу", — йдеться у матеріалі.

Також повідомлялося, що військовий аналітик заявив, що Росія вивезла з місць зберігання у Криму свою військову техніку. Як зауважив аналітик Бреді Африк, супутникові знімки за останній місяць демонструють, що з цього напряму зникли танки, артилерія та інша бронетехніка.

Крім того, нагадаємо, що розвідники анонсували нові операції зі знищення ЗС РФ. У ГУР МО зізналися, що за рік війни "полюбили" ліквідувати окупантів за допомогою літальних апаратів. Розвідники звернулися до ворога із закликом приготуватися до атак "вдень і вночі".