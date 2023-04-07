В Украине погибли сотни: журналисты BBC рассказали об огромных потерях десантного полка ВС РФ

По словам журналистов, общую численность 331-го полка до полномасштабной войны РФ против Украины можно было оценить в 1500–1700 человек.

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Российский 331-й костромской гвардейский парашютно-десантный полк потерял, возможно, сотни бойцов после начала российского вторжения в Украину. Удалось подтвердить 94 погибших, используя информацию из открытых источников, однако реальное число потерь может быть куда выше с учетом раненых и пропавших без вести. Об этом пишет BBC.

По словам журналистов, массовая гибель десантников вызвала много обсуждений в Костроме, которая находится примерно в 300 км к северо-востоку от Москвы. Тяжелые потери в Украине поставили перед местными властями непростую задачу. Сергей Ситников, назначенный Кремлем губернатор Костромы, пытался убедить людей в том, что российским военным оказывается надлежащая поддержка.

Кроме того, как сказано в материале, Минобороны РФ также призывает десантников в рамках "частичной мобилизации". Это говорит о том, что вторжение сильно истощило профессиональную армию РФ.

Сообщается, что общую численность 331-го полка можно было оценить в 1500–1700 человек. Когда он впервые был отправлен в Украину в феврале 2022 года, он развернул две батальонные группы общей численностью 1000–1200 солдат. Понеся тяжелые потери при неудачной попытке добраться до Киева, прошлым летом полк был выведен и перебазирован в южном российском гарнизонном городе Белгороде.

Затем, как заявили журналисты, в ходе последующих боевых действий полк обошел все основные горячие точки – Изюм, Херсон, а после вернулся на Донбасс.

"Между тем на костромском кладбище полно свидетельств цены неудачи российского вторжения. Похоронена также репутация полка как "лучшего из лучших" и его мечты о легкой победе", — говорится в материале.

Также сообщалось, что военный аналитик заявил, что Россия вывезла из мест хранения в Крыму свою военную технику. Как подметил аналитик Брэди Африк, спутниковые снимки за последний месяц демонстрируют, что с этого направления пропали танки, артиллерия, а также другая бронетехника.

Кроме того, напомним, что разведчики анонсировали новые операции по уничтожению ВС РФ. В ГУР МО признались, что за год войны "полюбили" ликвидировать оккупантов с помощью летательных аппаратов. Разведчики обратились к врагу с призывом приготовиться к атакам "днем и ночью".