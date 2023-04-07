"Довели свою солідарність": Греція передасть Україні БМП-1 та артилерійські снаряди

За словами генерала Костянтиноса Флороса, Греція вже надала Україні 72 тонни гуманітарної допомоги та 3870 тонн озброєнь.

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Греція готова передати Україні ще одну партію БМП-1, а також 73 мм реактивні снаряди, артилерійські та гвинтівкові боєприпаси. Про це заявив начальник Генерального штабу національної оборони Греції генерал Костянтинос Флорос, пише Pentapostagma.

"Ми довели свою солідарність діями, вже надавши 72 тонни гуманітарної допомоги та 3870 тонн озброєнь. І ми продовжуватимемо це робити", — сказав Флорос.

Він зазначив, що Греція передала Україні ракети та пускові установки STINGER, реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси, стрілецькі боєприпаси, а також бойові машини піхоти БМП.

Також міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос сказав, що країна зробила свій внесок у посилення Збройних сил України. Це допомогло Києву захиститись від агресії з боку Москви.

"Ми застосували всі санкції, накладені на окупанта, незважаючи на значну ціну для нашої країни, і не шкодуємо про це", — сказав міністр.

Крім того, журналісти зазначили, що рано чи пізно російські системи озброєння зіткнуться із проблемою їхнього обслуговування. Проте через погіршення відносин із РФ, Москва не постачатиме запчастини для ремонту чи обслуговування.

Нагадаємо, що 6 квітня українські військові в Німеччині ознайомилися із тестами двигуна F-16. У ході візиту делегації представників ВПС українських збройних сил на авіабазу до Німеччини сторони обговорили майбутню підготовку українських льотчиків.

Також повідомлялося, що в РФ зазнали активного захисту "Арена" на танках Т-72. Експерти ставлять під питання ефективність КАЗ "Арена-М", оскільки систему вже неодноразово випробовували і вона ледве впоралася з боєприпасом, який летить зі швидкістю 1,2 км на годину. При цьому швидкість підкаліберного снаряда досягає 1,5 км на годину.