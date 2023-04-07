"Доказали свою солидарность": Греция передаст Украине БМП-1 и артиллерийские снаряды

По словам генерала Константиноса Флороса,Греция уже предоставила Украине 72 тонны гуманитарной помощи и 3870 тонн вооружений.

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Греция готова передать Украине еще одну партию БМП-1, а также 73-мм реактивные снаряды, артиллерийские и винтовочные боеприпасы. Об этом заявил начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос, пишет Pentapostagma.

"Мы доказали свою солидарность действиями, уже предоставив 72 тонны гуманитарной помощи и 3870 тонн вооружений. И мы будем продолжать это делать", — сказал Флорос.

Он отметил, что Греция передала Украине ракеты и пусковые установки STINGER, реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы, стрелковые боеприпасы, а также боевые машины пехоты БМП.

Также министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос сказал, что страна внесла свой вклад в усиление Вооруженных сил Украины. Это помогло Киеву защититься от агрессии со стороны Москвы.

"Мы применили все санкции, наложенные на оккупанта, несмотря на значительную цену для нашей страны, и не жалеем об этом", — сказал министр.

Кроме того, журналисты отметили, что рано или поздно российские системы вооружения столкнутся с проблемой их обслуживания. Однако из-за ухудшения отношений с РФ, Москва не будет поставлять запчасти для ремонта или обслуживания.

Напомним, что 6 апреля украинские военные в Германии ознакомились с тестами двигателя F-16. В ходе визита делегации представителей ВВС украинских вооруженных сил на авиабазу в Германии стороны обсудили будущую подготовку украинских летчиков.

Также сообщалось, что в РФ испытали активную защиту "Арена" на танках Т-72. Эксперты ставят под вопрос эффективность КАЗ "Арена-М", поскольку систему уже неоднократно испытывали и она едва справлялась с боеприпасом, летящим со скоростью 1,2 км в час. При этом скорость современно подкалиберного снаряда достигает 1,5 км в час.