Військові навчання у Білорусі тривають 50 тижнів і продовжені до 17 квітня, — "Беларускі Гаюн"
За інформацією моніторингової групи, 8 та 9 квітня будуть вихідними на певних військових об’єктах. Працюватимуть лише ті полігони, на яких дисклокуються підрозділи ЗС РФ.
На білоруських полігонах вкотре продовжили навчання, які тривають з 29 квітня минулого року. Бійці безперервно тренуються вже 50 тижнів. Про це повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".
За даними білорусів, навчання подовжили:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" — до 15 квітня;
- полігон "Гозький" 6 ОМБр — до 17 квітня;
- полігон "Брестський" 38 ОДШБр — до 15 квітня;
- полігон "Осиповичський" — до 16 квітня;
- 212 авіаційний полігон "Німан" — до 14 квітня;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" — до 17 квітня;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" — до 16 квітня;
- полігон "Лепельський" 19 ОМБр — до 16 квітня.
"ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", — заявили у "Беларускі Гаюн".
8 та 9 квітня будуть вихідними на кількох полігонах, однак на полігонах "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський" продовжуватимуть тренування без перерви. Там сконцентровані сили ЗС РФ.
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