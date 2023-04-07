Військові навчання у Білорусі тривають 50 тижнів і продовжені до 17 квітня, — "Беларускі Гаюн"

За інформацією моніторингової групи, 8 та 9 квітня будуть вихідними на певних військових об’єктах. Працюватимуть лише ті полігони, на яких дисклокуються підрозділи ЗС РФ.

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На білоруських полігонах вкотре продовжили навчання, які тривають з 29 квітня минулого року. Бійці безперервно тренуються вже 50 тижнів. Про це повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

За даними білорусів, навчання подовжили:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" — до 15 квітня;

полігон "Гозький" 6 ОМБр — до 17 квітня;

полігон "Брестський" 38 ОДШБр — до 15 квітня;

полігон "Осиповичський" — до 16 квітня;

212 авіаційний полігон "Німан" — до 14 квітня;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" — до 17 квітня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" — до 16 квітня;

полігон "Лепельський" 19 ОМБр — до 16 квітня.

Інфографіка: Чергове продовження навчань на білоруських полігонах до 17 квітня Фото: Беларускі Гаюн

"ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", — заявили у "Беларускі Гаюн".

8 та 9 квітня будуть вихідними на кількох полігонах, однак на полігонах "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський" продовжуватимуть тренування без перерви. Там сконцентровані сили ЗС РФ.

Нагадаємо, у Білорусі поблизу кордону з Україною сформували зенітний ракетний полк.

7 березня Олександр Лукашенко назвав президента України Володимира Зеленського "гн**ою". Політик повідомив, що український лідер "бігає навколо Білорусі" з проханням укласти пакт про ненапад.