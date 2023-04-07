Военные учения в Беларуси продолжаются 50 недель и продлены до 17 апреля, — "Беларускі Гаюн"

По информации мониторинговой группы, 8 и 9 апреля будут выходными на некоторых военных объектах. Будут работать только те полигоны, на которых дислоцируются подразделения ВС РФ.

Related video

На белорусских полигонах в который раз продлили учения, которые продолжаются с 29 апреля прошлого года. Бойцы непрерывно тренируются уже 50 недель. Об этом сообщили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

По данным белорусов, учения продлили:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" — до 15 апреля;

полигон "Гожский" 6 ОМБр — до 17 апреля;

полигон "Брестский" 38 ОДШБр — до 15 апреля;

полигон "Осиповичский" — до 16 апреля;

212 авиационный полигон "Неман" — до 14 апреля;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" — до 17 апреля;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" — до 16 апреля;

полигон "Лепельский" 19 ОМБр — до 16 апреля.

Инфографика: Очередное продолжение учений на белорусских полигонах до 17 апреля Фото: Беларускі Гаюн

"ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", — заявили в "Беларускі Гаюн".

8 и 9 апреля будут выходными на нескольких полигонах, однако на полигонах "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский" будут продолжаться тренировки без перерыва. Там сконцентрированы силы ВС РФ.

Напомним, в Беларуси вблизи границы с Украиной сформирован зенитный ракетный полк.

7 марта Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "гн**ой". Политик сообщил, что украинский лидер "бегает вокруг Беларуси" с просьбой заключить пакт о ненападении.