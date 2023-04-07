Заарештували до 4 травня: у РФ суд обрав запобіжний захід пілоту, — росЗМІ (фото, відео)

Слідчі органи звинувачують 67-річного Олексія Морозова в незаконному перетині кордону з РФ. Його літак зачепився за високовольтну лінію електропередачі та пілот здійснив вимушену посадку.

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Пілота, літак якого кілька днів тому сів у Брянській області РФ, суд заарештував до 4 травня. Про це 7 квітня написали у телеграм-каналі ТАСС.

За версією слідчих пілот — громадянин України, який 5 квітня перетнув державний кордон України з Росією, керуючи легкомоторним літаком типу А-22.

У Клинцівському районі Брянської області літак зачепився за високовольтну лінію електропередачі та пілот здійснив вимушену посадку.

У РФ чоловікові інкримінують незаконний перетин державного кордону.

Що відомо про пілота, затриманого в РФ

Спочатку російські журналісти повідомили, що силовики знайшли автомат та бронежилет льотчика. За їхньою інформацією, чоловік намагався сховатися від працівників ФСБ у лісі.

Також у мережі з'явилося відео допиту пілота. Чоловік на відео стверджував, що за політ мав отримати 50 тисяч гривень. За його словами, він слідував за іншим пілотом і не знав, що знаходиться на території Росії. Себе він назвав приватним пілотом.

Крім того, російські телеграм-канали опублікували особисті дані затриманого чоловіка. За їхньою версією, це громадянин України 67-річний Олексій Морозов. Чоловік народився і прожив більшу частину життя у Харкові.

Медіа опублікувало й інформацію про те, що на місці екстреної посадки літака силовики нібито виявили дві вирви діаметром від 4 до 6 метрів. Вони вважають, що це були авіабомби, які скинув літак.

Олексія Морозова у РФ заарештували до 4 травня 2023 року. Чоловіка звинувачують у незаконному перетині кордону

Нагадаємо, 5 квітня росЗМІ повідомили про затримання українського пілота у Брянській області. За інформацією медіа, чоловік ховався від російських правоохоронців у лісі. Сам він стверджує, що мав перевіряти українську ППО. Автомат та бронежилет пояснює тим, що українська тероборона "у всіх стріляє".

Крім цього російські медіа опублікували інформацію про те, що перед тим, як здійснити вимушену посадку, пілот нібито здійснив авіаналіт на завод у Брянській області. Пропагандисти стверджують, що на місці приземлення пілота знайшли ручку важеля скидання снаряда, планшети та відеокамери, а до посадки авіанальоту нібито зазнав комбінат "Слава".