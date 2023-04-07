"Кадровий відбір кульгає": Арестович заявив, що Зеленський не зміг подолати корупцію (відео)

За словами ексрадника ОП, глава держави не зміг до кінця впоратися з головною проблемою України, хоча повномасштабна війна могла стати часом, коли можна вживати екстраординарних заходів.

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Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, який лідер потрібен країні, щоб зуміти подолати корупцію раз і назавжди. Про це він заявив у новому інтерв'ю на YouTube-каналі Юлії Латиніної.

За його словами, до влади має прийти людина, яка не займатиметься корупцією, а також не даватиме це робити своїм підлеглим. При цьому, на його думку, такої людини при владі на сьогодні немає, і "на жаль, досі нам не щастило".

Юлія Латиніна одразу ж поставила питання стосовно нинішнього глави держави Володимира Зеленського, проте на думку колишнього радника ОП, він не зміг до кінця вирішити це питання.

"Ну, він (Зеленський, — ред.) до кінця не поборов корупцію, прикладів велика кількість. Зрозуміло, що можна сказати, що війна, що було дві хвилі ковіду. Але, на мій погляд, війна якраз хороша нагода застосувати екстраординарні заходи і розібратися з корупцією. Але, як ми бачимо, ще, на жаль, не до кінця", — сказав Олексій Арестович.

Після своєї відповіді колишній радник ОП навів історію з колишнім головою Запорізької ОВА Олександром Старухом, коли його та керівництво області "зловили" на "крадiжцi гуманітарної допомоги вагонами", а це посада, на яку особисто призначає людину президент.

"Як ми бачимо, кадровий відбір кульгає, сильно. І потім, він же не день це робив, не два — він робив це місяцями", — продовжив Олексій Арестович.

Нагадаємо, 2 квітня колишній радник ОП Олексій Арестович пояснив, навіщо говорив про "два-три тижні" війни з РФ. За його словами, у перші дні протистояння було 2 варіанти дій — заспокоїти суспільство або отримати мільйони психічно нездорових людей, які "тікають з божевільними очима".