"Кадровый отбор хромает": Арестович заявил, что Зеленский не смог побороть коррупцию (видео)

По словам экс-советника ОП, глава государства не смог до конца справиться с главной проблемой Украины, хотя полномасштабная война могла стать временем, когда можно принимать экстраординарные меры.

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Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, какой лидер нужен стране, чтобы суметь побороть коррупцию раз и навсегда. Об этом он заявил в новом интервью на YouTube-канале Юлии Латыниной.

По его словам, ко власти должен прийти человек, который не будет заниматься коррупцией, а также не будет давать это делать своим подчиненным. При этом, по его мнению, такого человека у власти на сегодняшний день нет, и "к сожалению, до сих пор нам не везло".

Юлия Латынина сразу же задала вопрос касаемо нынешнего главы государства Владимира Зеленского, однако по мнению бывшего советника ОП, он не смог до конца решить этот вопрос.

"Ну, он (Зеленский, — ред.) до конца не поборол коррупцию, примеров большое количество. Понятно, что можно сказать, что война, что было две волны ковида. Но, с моей точки зрения, война как раз хороший повод применить экстраординарные меры и разобраться с коррупцией. Но как мы видим, еще, к сожалению, не до конца", — сказал Алексей Арестович.

После своего ответа бывший советник ОП привел историю с бывшим главой Запорожской ОВА Александром Старухом, когда его и руководство области "поймали" на "воровстве гуманитарной помощи вагонами", а это должность, на которую лично назначает человека президент.

"Как мы видим, кадровый отбор хромает, сильно. И потом, он же не день это делал, не два — он делал это месяцами", — продолжил Алексей Арестович.

Напомним, 2 апреля бывший советник ОП Алексей Арестович объяснил, зачем говорил о "двух-трех неделях" войны с РФ. По его словам, в первые дни противостояния было 2 варианта действий — успокоить общество или получить миллионы "бегущих с безумными глазами" психически нездоровых людей.