Другий дім: бійці РДК розповіли ЗМІ, чому воюють за Україну (фото)

Російські добровольці зазначили, що не стикалися в Україні з дискримінацією щодо своїх паспортів чи національності. Для деяких із них війна на боці України це єдиний спосіб боротися з Кремлем.

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Воєннослужбовці підрозділу "Російський добровольчий корпус" розповіли про те, чому борються на боці України та як їм вдалося потрапити до ЗСУ. Особисті історії бійців опублікувало видання The Insider.

Доброволець на ім'я Дмитро повідомив, що переїхав до України у 2019 році, тікаючи від кримінального переслідування російської влади за "екстремізм". Разом з другом він вступив до однієї зі структур "Азова", де перебував до 2022 року.

За словами Дмитра, він воює на боці ЗСУ, оскільки для нього це єдиний спосіб протистояти російській владі.

"Українці прийняли нас як своїх, і коли до них у країну прийшла біда, було лише два варіанти: вчинити, як "тварь тремтяча", і бігти чи встати разом з ними на захист їхньої батьківщини, яка стала для нас другим домом", — сказав боєць журналістам.

Дмитро також розповів, що для вступу до лав "Російського добровольчого корпусу" необхідно залишити територію РФ і відправити до "Громадянської ради" відповідну анкету. Ті, хто може довести свою причетність до партизанського руху, можуть потрапити до підрозділу позачергово.

Бійці "Російського добровольчого корпуса"

Про свій шлях до "Російського добровольчого корпусу" також розповів воєннослужбовець, який назвався Максом. Він згадав, як виступав в Італії із промовою на підтримку українців. Потім до нього підійшла людина, яка запропонувала йому стати на захист України.

Макс зазначив, що за час служби жодного разу не стикався з дискримінацією щодо свого паспорта чи національності. За його словами, українці дуже відкриті та згуртовані між собою.

"Коли я жив у Росії, я бачив, що там все робиться для "верхівки", а не для народу. Путін виховав ціле покоління своїх "клонів". Страшно стає від усвідомлення, що одна людина може зробити таке з цілою країною", — цитують журналісти добровольця.

"Російський добровольчий корпус" воює на боці України

Третій співрозмовник журналістів представився Владиславом. На його думку, кожна розсудлива людина за нинішніх умов має підтримувати Україну. Він вважає, що окрім "Російського добровольчого корпусу", потрібен батальйон, куди могли б вступати всі росіяни неслов'янського походження, які виступають проти політики Володимира Путіна.

На початку повномасштабного вторгнення Владислав приєднався до створення антивоєнного руху у рідній Якутії, а також перебував у організаціях, які "боролися за розпад Росії". Пізніше він вирушив до України, щоб сформувати підрозділ із якутян.

Раніше Владислав був командиром у ЗС РФ, тож знав про підготовку росіян до війни. За його словами, порівняно з російською армією, у ЗСУ всі бійці мають право голосу.

"Я не просто вірю у перемогу України, я знаю, що так і буде. Це справа не віри, а термінів. Зараз війна пішла "на виснаження", Росія йде тим самим шляхом, що й Німеччина свого часу", — вважає Владислав.

Нагадаємо, що 6 квітня бійці "Російського добровольчого корпусу" зайшли на територію Брянської області РФ. Озброєний чоловік, одягнений у камуфляж, поспілкувався з місцевими жителями та запитував, скільки кілометрів від їхнього населеного пункту до Москви.

Раніше, 29 березня, "Російський добровольчий корпус" також оприлюднив кадри, на яких зображена їх вилазка до Брянської області 2 березня. Автор публікації зазначив, що його підрозділ не воює із мирними жителями.