Второй дом: бойцы РДК рассказали СМИ, почему воюют за Украину (фото)

Российские добровольцы отметили, что не сталкивались в Украине с дискриминацией касательно своих паспортов или национальности. Для некоторых из них война на стороне Украины, это единственный способ бороться с Кремлем.

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Военнослужащие подразделения "Русский добровольческий корпус" рассказали о том, почему сражаются на стороне Украины и как им удалось попасть в ВСУ. Личные истории бойцов опубликовало издание The Insider.

Доброволец по имени Дмитрий сообщил, что переехал в Украину в 2019 году, убегая от уголовного преследования российских властей за "экстремизм". Вместе с другом он вступил в одну из структур "Азова", где пребывал до 2022 года.

По словам Дмитрия, он воюет на стороне ВСУ, так как для него это единственный способ противостоять российскому правительству.

"Украинцы приняли нас как своих, и когда к ним в страну пришла беда, было только два варианта: поступить, как "тварь дрожащая", и бежать или встать вместе с ними на защиту их родины, которая стала для нас вторым домом", — сказал боец журналистам.

Дмитрий также рассказал, что для вступления в ряды "Русского добровольческого корпуса" необходимо покинуть территорию РФ и отправить в "Гражданский совет" соответствующую анкету. Те, кто может доказать свою причастность к партизанскому движению, могут попасть в подразделение вне очереди.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса"

О своем пути в "Русский добровольческий корпус" также поведал военнослужащий, назвавшийся Максом. Он вспомнил, как выступал в Италии с речью в поддержку украинцев. После к нему подошел человек, предложивший ему встать на защиту Украины.

Макс отметил, что за время службы ни разу не сталкивался с дискриминацией касательно своего паспорта или национальности. По его словам, украинцы очень открыты и сплочены между собой.

"Когда я жил в России, я видел, что там все делается для "верхушки", а не для народа. Путин воспитал целое поколение своих "клонов". Страшно становится от осознания, что один человек может сделать такое с целой страной", — цитируют журналисты добровольца.

"Русский добровольческий корпус" воюет на стороне Украины

Третий собеседник журналистов представился Владиславом. По его мнению, каждый здравомыслящий человек в нынешних условиях должен поддерживать Украину. Он считает, что помимо "Русского добровольческого корпуса", нужен батальон, куда могли бы вступать все россияне неславянского происхождения, выступающие против политики Владимира Путина.

В начале полномасштабного вторжения Владислав присоединился к созданию антивоенного движения в родной Якутии, а также состоял в организациях, которые "боролись за распад России". Позже он отправился в Украину, чтобы сформировать подразделение из якутян.

Ранее Владислав был командиром в ВС РФ, поэтому знал о подготовке россиян к войне. По его словам, по сравнению с российской армией, в ВСУ все бойцы имеют право голоса.

"Я не просто верю в победу Украины, я знаю, что так и будет. Это дело не веры, а сроков. Сейчас война пошла "на истощение", Россия идет по тому же пути, что и Германия в свое время", — считает Владислав.

Напомним, что 6 апреля бойцы "Русского добровольческого корпуса" зашли на территорию Брянской области РФ. Вооруженный мужчина, одетый в камуфляж, пообщался с местными жителями и поспрашивал, сколько километров от их населенного пункта до Москвы.

Раннее, 29 марта, "Русский добровольческий корпус" также обнародовал кадры, на которых запечатлена их вылазка в Брянскую область 2 марта. Автор публикации отметил, что его подразделение не воюет с мирными жителями.