Удари послабшали: Росія провалила "енергетичну війну" проти України, — розвідка Британії

Британські військові вважають, що ЗС РФ більше не зможуть завдати значних збитків енергосистемі України.

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Росія провалила кампанію щодо руйнування енергетичної інфраструктури України взимку 2022-2023 років. Такий висновок 8 квітня у Twitter опублікувала прес-служба Міністерства оборони Великобританії, посилаючись на дані своєї розвідки.

Як зазначає відомство, Росія почала активно атакувати об'єкти української енергосистеми у жовтні 2023 року, проте з початку березня великомасштабні удари стали рідкісними. Наразі росіяни продовжують вести обстріл по інфраструктурі, але випускають при цьому менше 25 боєприпасів, і британська розвідка вважає, що вони набагато слабше вплинуть на електропостачання в Україні, ніж це було восени-взимку.

Водночас, українські енергетичні компанії закуповують обладнання для заміни пошкоджених елементів. Доставляти та встановлювати їх досить важко, особливо трансформаторів високої напруги вагою близько 100 тонн. Так чи інакше, але енергетична ситуація в Україні має покращитися разом із весняним потеплінням.

"Планування та підготовка до наступної зими, ймовірно, вже розпочалася", — заявили в Міноборони.

21 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як Кабмін відновлюватиме енергосистему України. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено багато електростанцій, які зараз необхідно ремонтувати, для цього чиновники розробляють масштабну програму та покладаються на європейських партнерів.

28 мату голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, чи будуть відключення світла навесні та влітку. За його словами, зараз енергосистема працює досить стабільно, але українцям потрібно готуватися до наступної зими.

Писали також скільки коштів витягнув з України російський енергетичний тероризм. Останній масштабний ракетний обстріл стався в ніч із 8 на 9 березня.