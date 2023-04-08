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Военный Фокус Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ

Удары ослабли: Россия провалила "энергетическую войну" против Украины, — разведка Британии

Ракеты, Россия, ВС РФ, российские ракеты, артиллерия рф, обстрелы
Фото: Министерство обороны РФ | Российские обстрелы не смогли разрушить энергосистему Украины

Британские военные считают, что ВС РФ больше не смогут нанести большого ущерба энергосистеме Украине.

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Россия провалила кампанию по разрушению энергетической инфраструктуры Украины зимой 2022-2023 годов. Такой вывод 8 апреля в Twitter опубликовала пресс-служба Министерства обороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.

Как отмечает ведомство, Россия начала активно атаковать объекты украинской энергосистемы в октябре 2023 года, однако с начала марта крупномасштабные удары стали редкими. Сейчас россияне продолжают вести обстрелы по инфраструктуре, но выпускают при этом менее 25 боеприпасов, и британская разведка считает, что они гораздо слабее повлияют на электроснабжение в Украине, чем это было осенью-зимой.

Одновременно с этим украинские энергетические компании закупают оборудование для замены поврежденных элементов. Доставлять и устанавливать их достаточно трудно, особенно трансформаторов высокого напряжения весом около 100 тонн. Так или иначе, но энергетическая ситуация в Украине должна улучшиться вместе с весенним потеплением.

"Планирование и подготовка к следующей зиме, вероятно, уже началась", — заявили в Минобороны.

21 марта премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как Кабмин будет восстанавливать энергосистему Украины. В результате российских обстрелов повреждены много электростанций, которые сейчас необходимо ремонтировать, для этого чиновники разрабатывают масштабную программу и полагаются на европейских партнеров.

28 мата глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, будут ли отключения света весной и летом. По его словам, сейчас энергосистема работает достаточно стабильно, но украинцам необходимо готовиться к следующей зиме.

Писали также, сколько средств вытянул из Украины российский энергетический терроризм. Последний масштабный ракетный обстрел произошел в ночь с 8 на 9 марта.