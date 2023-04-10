РосЗМІ повідомили про переговори Болгарії та України щодо постачання МіГ-29: у Міноборони відповіли

У Міністерстві оборони Болгарії заявили, що інформація про переговори з Києвом щодо постачання радянських винищувачів МіГ-29 в Україну не відповідає дійсності.

Related video

Російські пропагандистські ЗМІ 10 квітня повідомили, що Міністерство оборони Болгарії нібито підтвердило інформацію про те, що Софія веде переговори з Києвом щодо постачання винищувачів МіГ-29. Проте пресслужба оборонного відомства Болгарії офіційно спростувала цю інформацію.

Зокрема, російський ресурс "Червона Весна" 10 квітня опублікував пост з посиланням на якесь "агентство EFE", в якому йшлося, що Міноборони Болгарії веде переговори з українською стороною про надання винищувачів радянського виробництва. При цьому уточнювалося, що Софія згодна на угоду у разі, якщо західні партнери замість радянської техніки поставлять більш сучасні винищувачі західних зразків.

Реакція Міноборони Болгарії

Тим часом Міністерство оборони Болгарії відреагувало на появу в мережі інформації про переговори щодо постачання "МіГів" в Україну. В офіційній відповіді сказано, що відомство не веде з Києвом переговорів щодо цього питання, оскільки це може призвести до дефіциту озброєння, що суперечить законодавству країни.

"Міноборони не проводило переговорів про безоплатне постачання Україні болгарських винищувачів МіГ-29. Таке рішення призвело б до дефіциту можливостей, що суперечить Конституції Республіки Болгарії та Закону про оборону та збройні сили Республіки Болгарії", — йдеться у заяві.

Тим часом уточнюється, що відповідно до рішення Національних зборів, ухваленого наприкінці 2022 року, Міноборони послідовно проводить переговори щодо можливості реалізації так званих "тристоронніх угод". Такі угоди мають на увазі заміну озброєння на зразки західних союзників без втрати військового потенціалу Збройних сил Болгарії.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що Польща передала Україні перші літаки МіГ-29. Через два дні польський лідер Анджей Дуда заявив, що постачання чотирьох винищувачів для потреб ЗСУ вже в процесі, а ще шість літаків планується відправити найближчим часом.