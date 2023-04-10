РоСМИ сообщили о переговорах Болгарии и Украины по поставкам МиГ-29: в Минобороны ответили

В Министерстве обороны Болгарии заявили, что информация о переговорах с Киевом по вопросу поставок советских истребителей МиГ-29 в Украину не соответствует действительности.

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Российские пропагандистские СМИ 10 апреля сообщили, что Министерство обороны Болгарии якобы подтвердили информацию о том, что София ведет переговоры с Киевом относительно поставок истребителей МиГ-29. Однако пресс-служба оборонного ведомства Болгарии официально опровергла данную информацию.

В частности российский ресурс "Красная Весна" 10 апреля опубликовал пост со ссылкой на некое "агентство EFE", в котором говорилось, что Минобороны Болгарии ведет переговоры с украинской стороной о предоставлении истребителей советского производства. При этом уточнялось, что София согласна на сделку в случае, если западные партнеры вместо советской техники поставят более современные истребители западных образцов.

Реакция Минобороны Болгарии

Между тем Министерство обороны Болгарии отреагировало на появление в сети информации о переговорах по вопросу поставок "МиГов" в Украину. В официальном ответе сказано, что ведомство не ведет с Киевом переговоров по данному вопросу, поскольку это может привести к дефициту вооружения, что противоречит законодательству страны.

"Минобороны не проводило переговоров о безвозмездной поставке Украине болгарских истребителей МиГ-29. Такое решение привело бы к дефициту возможностей, что противоречит Конституции Республики Болгарии и Закону об обороне и вооруженных силах Республики Болгарии", — говорится в заявлении.

Между тем уточняется, что в соответствии с решением Национального собрания, принятым в конце 2022 года, Минобороны последовательно проводит переговоры о возможности реализации так называемых "трехсторонних сделок". Такие соглашения подразумевают замену вооружения на образцы западных союзников без потери военного потенциала Вооруженных сил Болгарии.

Напомним, 3 апреля стало известно, что Польша передала Украине первые самолеты МиГ-29. А спустя два дня польский лидер Анджей Дуда заявил, что доставка четырех истребителя для нужд ВСУ уже в процессе и еще шесть самолетов планируется отправить в ближайшее время.