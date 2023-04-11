Знизить обороноздатність: Болгарія не готова безкоштовно передати Україні МіГ-29, – ЗМІ

Передача радянських винищувачів можлива лише за умови отримання сучасних західних літаків. В іншому випадку Болгарія ризикує залишитись без винищувальної авіації щонайменше на 1,5 року.

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В Міністерстві оборони Болгарії заявили, що вони не проводили з Україною переговорів щодо безкоштовної передачі винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє агентство BGNES.

Оборонне відомство заявляє, що передача винищувачів Україні підірве їхню обороноздатність, що буде порушувати Конституцію та законодавство Болгарії. Тому вони розглядають інший формат допомоги Україні — передача МіГів в обмін на західні літаки.

Щоб не втрачати обороноздатності та продовжувати допомагати Україні проводяться "трикутникові угоди" з країнами-партнерами. Таким чином в Міноборони відреагували на повідомлення в ЗМІ, що Болгарія готова віддати Україні всі свої винищувачі МіГ-29. Наразі на озброєнні є 16 літаків МіГ-29, з яких лише 6 у робочому стані. Через західні санкції отримати запчастини з РФ не є можливим.

У разі прийняття рішення по передачі МіГ-29 в ЗСУ, Болгарія може опинитись взагалі без винищувальної авіації. Замовлені в Сполучених Штатах F-16 почнуть надходити тільки у 2025 році. ВПС замовили в Lockheed Martin 8 винищувачів найсучаснішої модифікації F-16 Block 70/72. Ще до повідомлень в ЗМІ про наміри передати Україні радянські винищувачі в Міноборони Болгарії шукали країну, яка могла б передати в тимчасову оренду F-16.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що Польща передала Україні перші літаки МіГ-29.

28 березня ЗМІ писали, що Україна може закупити велику партію боєприпасів у Болгарії через посередників. Мова йде про радянські калібри.