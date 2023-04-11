Снизит обороноспособность: Болгария не готова бесплатно передать Украине МиГ-29, – СМИ

Передача советских истребителей возможна только при получении современных западных самолетов. В противном случае Болгария рискует остаться без истребительной авиации минимум на 1,5 года.

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В Министерстве обороны Болгарии заявили, что они не проводили с Украиной переговоры о бесплатной передаче истребителей МиГ-29. Об этом сообщает агентство BGNES.

Оборонное ведомство заявляет, что передача истребителей Украине подорвет их обороноспособность, что нарушит Конституцию и законодательство Болгарии. Поэтому они рассматривают другой формат помощи Украине – передача МиГов в обмен на западные самолеты.

Чтобы не терять обороноспособности и продолжать помогать Украине, проводятся "треугольные соглашения" со странами-партнерами. Таким образом, в Минобороны отреагировали на сообщения в СМИ, что Болгария готова отдать Украине все свои истребители МиГ-29. Сейчас на вооружении 16 самолетов МиГ-29, из которых только 6 в рабочем состоянии. Из-за западных санкций получить запчасти из РФ невозможно.

В случае принятия решения по передаче МиГ-29 в ВСУ, Болгария может оказаться вообще без истребительной авиации. Заказанные в США F-16 начнут поступать только в 2025 году. ВВС заказали у Lockheed Martin 8 истребителей самой новой модификации F-16 Block 70/72. Еще до сообщений в СМИ о намерениях передать Украине советские истребители в Минобороны Болгарии искали страну, которая могла бы передать во временную аренду F-16.

Напомним, 3 апреля стало известно, что Польша передала Украине первые самолеты МиГ-29.

28 марта СМИ писали, что Украина может закупить большую партию боеприпасов в Болгарии через посредников. Речь идет о советских калибрах.