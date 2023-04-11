"План не завершено": Резніков розповів про подальшу мобілізацію в Україні

Як зазначив міністр оборони, ЗСУ не відчуває браку особового складу, проте цілі мобілізації, які затвердили ще в лютому минулого року, досі не досягнуто.

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Наразі в Україні немає потреби оголошувати нову мобілізацію. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю порталу Delfi, опублікованому 8 квітня.

За словами глави оборонного відомства, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україні було оголошено мобілізацію. Тоді Генштаб Збройних сил України ухвалив план мобілізації, який досі не виконано.

"Із урахуванням сьогоднішньої ситуації цей план, прийнятий до виконання ще в лютому минулого року, безумовно, не завершений і тим більше не перевищений", — зазначив Резніков.

Відповідаючи на запитання про поповнення втрат на фронті, Резніков відповів, що Генштаб справляється з цим у "спокійному, поступовому темпі".

"Браку живої сили ми, звичайно, не відчуваємо. Але інший момент, який ви абсолютно справедливо згадали, — ту живу силу потрібно озброїти. І, звичайно ж, дуже хочеться її озброїти сучасною зброєю", — наголосив міністр оборони.

Перші хвилі вторгнення окупантів відбивала регулярна армія, яка здебільшого складалася з досвідчених бійців, розповів Резніков. Наразі Сили оборони комплектуються людьми, які потребують навчання. У Міноборони наголосили, що значну підтримку в навчанні українських військових надають західні союзники.

"В одній лише Великій Британії проходять підготовку 30 тис. військовослужбовців, до неї приєдналися Канада, Скандинавські країни. У самій Європі досі діє безліч інших різних програм. Наших військових навчає також Литва, інші країни Балтії та Польща", — додав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що зараз у командуванні надають важливого значення підготовці тих підрозділів, які братимуть участь у контрнаступі, який, як сказав Резніков, "почнеться тоді, коли Генштаб вирішить, що час настав".

Нагадаємо, 4 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що росіяни використовують тему видачі повісток і роботу військкомів в Україні в спробах зірвати адекватну мобілізацію за допомогою фейків.

Також нагадаємо, 28 березня на сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроєкту, який пропонує право на демобілізацію після 18 місяців служби. Наразі не визначено чіткого терміну, коли військового можуть демобілізувати в умовах дії воєнного стану.