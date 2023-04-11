"План не завершен": Резников рассказал о дальнейшей мобилизации в Украине

Как отметил министр обороны, ВСУ не испытывают нехватку личного состава, однако цели мобилизации, которые утвердили еще в феврале прошлого года, до сих пор не достигнуты.

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На данный момент в Украине нет необходимости объявлять новую мобилизацию. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью порталу Delfi, опубликованному 8 апреля.

По словам главы оборонного ведомства, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украине была объявлена мобилизация. Тогда Генштаб Вооруженных сил Украины принял план мобилизации, которых до сих пор не выполнен.

"С учетом сегодняшней ситуации, этот план, принятый к исполнению еще в феврале прошлого года, определенно не завершен и тем более не превышен", — отметил Резников.

Отвечая на вопрос о восполнении потерь на фронте, Резников ответил, что Генштаб справляется с этом в "спокойном, постепенном темпе".

"Нехватку живой силы мы, конечно, не испытываем. Но другой момент, который вы совершенно справедливо упомянули – ту живую силу нужно вооружить. И, конечно же, очень хочется ее вооружить современным оружием", — подчеркнул министр обороны.

Первые волны вторжения оккупантов отражала регулярная армия, которая в основном состояла из опытных бойцов, рассказал Резников. Сейчас Силы обороны комплектуются людьми, которые нуждаются в обучении. В Минобороны отметили, что значительную поддержку в обучении украинских военных оказывают западные союзники.

"В одной лишь Великобритании проходят подготовку 30 тыс. военнослужащих, к ней присоединились Канада, Скандинавские страны. В самой Европе до сих пор действует множество других различных программ. Наших военных обучает также Литва, другие страны Балтии и Польша", — добавил Резников.

Министр обороны отметил, что сейчас в командовании придают важное значение подготовке тех подразделений, которые будут участвовать в контрнаступлении, которое, как сказал Резников, "начнется тогда, когда Генштаб решит, что время пришло".

Напомним, 4 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что россияне используют тему выдачи повесток и работу военкомов в Украине в попытках сорвать адекватную мобилизацию с помощью фейков.

Также напомним, 28 марта на сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта, который предлагает право на демобилизацию после 18 месяцев службы. На данный момент не определен четкий срок, когда военного могут демобилизовать в условиях действия военного положения.