"Хотят сорвать мобилизацию": россияне вбрасывают фейки на тему повесток в Украине, — Маляр

По информации Минобороны, и до полномасштабной войны постоянно фиксировали информационные кампании России насчет повесток и призыва. Враг пытался популяризовать истории, где повестку выдали, например, ветерану Второй мировой.

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Россияне используют тему выдачи повесток и работу военкомов в Украине в попытках сорвать адекватную мобилизацию с помощью фейков. Об этом сегодня, 4 апреля, заявила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

По информации Минобороны, и до полномасштабной войны постоянно фиксировали информационные кампании России насчет повесток и призыва. Враг пытался популяризовать истории, где повестку выдали инвалиду или ветерану Второй мировой. Но сейчас противник в этом вопросе усовершенствовался.

"Сейчас противник немного усложнил свою технологию и добавляет истории об удивительных местах вручения повесток и "волнах" мобилизации. Манипулировать он пытается на двух вещах: страх получения повестки, формирование общественного осуждения к работе ТЦК СП (территориальных центров комплектования и соцподдержки — ред.)", — добавила Маляр.

Она отметила, что касательно работы военкоматов следует запомнить следующее:

ТЦК СП выполняют стратегически важную для обороны государства задачу;

там работают живые люди и они могут ошибиться или даже совершить нарушения. В таких случаях следует действовать правовым путем.

Также в Минобороны просят не делать из этого сенсацию и не соревноваться в громкости заголовка.

К слову, 28 марта на сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта, который предлагает право на демобилизацию после 18 месяцев службы.

В тот же день, 28 марта уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в соответствии с Конституцией Украины продление срока службы военнослужащих-срочников не считается ограничением прав.

20 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинская армия имеет достаточную численность для победы, а вопрос по мобилизации идет уверенно и взвешенно.