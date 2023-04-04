"Хочуть зірвати мобілізацію": росіяни вкидають фейки на тему повісток в Україні, — Маляр

За інформацією Міноборони, і до повномасштабної війни постійно фіксували інформаційні кампанії Росії щодо повісток і призову. Ворог намагався популяризувати історії, де повістку видали, наприклад, ветерану Другої світової.

Related video

Росіяни використовують тему видачі повісток та роботу військкоматів в Україні у спробах зірвати адекватну мобілізацію за допомогою фейків. Про це сьогодні, 4 квітня, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За інформацією Міноборони, і до повномасштабної війни постійно фіксували інформаційні кампанії Росії щодо повісток і призову. Ворог намагався популяризувати історії, де повістку видали інвалідові чи ветерану Другої світової. Але зараз противник у цьому питанні удосконалився.

"Зараз противник трохи ускладнив свою технологію і додає історії про дивовижні місця вручення повісток та "хвилі" мобілізації. Маніпулювати він намагається на двох речах: страх отримання повістки, формування громадського засудження до роботи ТЦК СП (територіальних центрів комплектування та соцпідтримки — ред.)", — додала Маляр.

Вона наголосила, що щодо роботи військкоматів слід запам'ятати таке:

ТЦК СП виконують стратегічно важливе для оборони держави завдання;

там працюють живі люди і вони можуть помилитися чи навіть вчинити порушення. У такому разі варто діяти правовим шляхом.

Також у Міноборони просять не робити з цього сенсацію та не змагатися у гучності заголовка.

До речі, 28 березня на сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроєкту, який пропонує право на демобілізацію після 18 місяців служби.

Того ж дня, 28 березня, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відповідно до Конституції України продовження терміну служби військовослужбовців-строковиків не вважається обмеженням прав.

20 березня, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українська армія має достатню чисельність для перемоги, а питання щодо мобілізації йде впевнено та виважено.