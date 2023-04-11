"Для Градів немає важких цілей": як українські РСЗВ нищать окупантів на Донеччині (фото)

Екіпажі БМ-21 можуть виконувати до 10 бойових завдань на добу, якщо ЗС РФ будуть пробувати йти на штурм.

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Українські розрахунки РСЗВ БМ-21 "Град" нині виконують завдання в Донецькій області. Бійці кажуть, що для них немає важких цілей. Про це повідомляє АрміяInfrom 11 квітня.

Екіпаж "Граду" з перших днів початку повномасштабної війни виконує бойові задачі. Спочатку вони працювали на півдні України, а тепер на Донбасі. Старший офіцер батареї з позивним "Дністер" каже, що від їхніх дій залежить, як складеться ситуація у бійців на передових позиціях. Тому артилеристи діють на випередження, щоб не давати російським окупантам йти на штурм. Якщо ж ЗС РФ все ж спробують атакувати, то "Гради" будуть накривати сектори з піхотою та технікою ворога.

Бійці можуть до 10 разів на добу виїжджати на бойові позиції

"Дністер" каже, що інколи в Донецькій області важче, ніж в Херсонській області. Особливо гаряче стає при спробах окупантів йти на штурм. Командир розрахунку "Барбер" розповідає, що інтенсивність їхньої роботи залежить від активності противника.

Боєць з позивним "Барбер"

"Як правило, працюємо, коли вони пробують лізти до нашої піхоти, або ж у звичайному режимі — по планових цілях. Трапляється, що за добу можемо до десяти разів виїхати на вогневі позиції. Наприклад, на Херсонщині за добу випускали до 2,5 пакета. І все було результативно", — каже "Барбер".

На рахунку екіпажу "Граду" багато знищеної живої сили, автомобільної техніки, також бійці знищували танк, радіолокаційну станцію і склад з боєприпасами в славнозвісній Чорнобаївці. Працюють РСЗВ в парі з аеророзвідниками. Вони мають підіймати "пташку" в небо, а екіпажі "Градів" бачать всю картинку з планшета. Так і коригують вогонь.

Боєць "Балу"

"Було таке, що ми одночасно відпрацювали по двох цілях. Зробили невеликий перекат на нове місце і вже за кілька хвилин прилетіли ракети з ворожого "Граду". Тож доводиться працювати швидко, без затримок. Це наша безпека", — каже інший боєць з позивним "Балу".

Нагадаємо, 7 квітня ЗСУ показали роботу розрахунку чеських РСЗВ, які назвали "Кровосісь".

9 квітня ЗСУ підірвали російську гармату МТ-12, яку створили ще у кінці 1960-х років.