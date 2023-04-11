"Для Градів немає важких цілей": як українські РСЗВ нищать окупантів на Донеччині (фото)
Екіпажі БМ-21 можуть виконувати до 10 бойових завдань на добу, якщо ЗС РФ будуть пробувати йти на штурм.
Українські розрахунки РСЗВ БМ-21 "Град" нині виконують завдання в Донецькій області. Бійці кажуть, що для них немає важких цілей. Про це повідомляє АрміяInfrom 11 квітня.
Екіпаж "Граду" з перших днів початку повномасштабної війни виконує бойові задачі. Спочатку вони працювали на півдні України, а тепер на Донбасі. Старший офіцер батареї з позивним "Дністер" каже, що від їхніх дій залежить, як складеться ситуація у бійців на передових позиціях. Тому артилеристи діють на випередження, щоб не давати російським окупантам йти на штурм. Якщо ж ЗС РФ все ж спробують атакувати, то "Гради" будуть накривати сектори з піхотою та технікою ворога.
"Дністер" каже, що інколи в Донецькій області важче, ніж в Херсонській області. Особливо гаряче стає при спробах окупантів йти на штурм. Командир розрахунку "Барбер" розповідає, що інтенсивність їхньої роботи залежить від активності противника.
"Як правило, працюємо, коли вони пробують лізти до нашої піхоти, або ж у звичайному режимі — по планових цілях. Трапляється, що за добу можемо до десяти разів виїхати на вогневі позиції. Наприклад, на Херсонщині за добу випускали до 2,5 пакета. І все було результативно", — каже "Барбер".
На рахунку екіпажу "Граду" багато знищеної живої сили, автомобільної техніки, також бійці знищували танк, радіолокаційну станцію і склад з боєприпасами в славнозвісній Чорнобаївці. Працюють РСЗВ в парі з аеророзвідниками. Вони мають підіймати "пташку" в небо, а екіпажі "Градів" бачать всю картинку з планшета. Так і коригують вогонь.
"Було таке, що ми одночасно відпрацювали по двох цілях. Зробили невеликий перекат на нове місце і вже за кілька хвилин прилетіли ракети з ворожого "Граду". Тож доводиться працювати швидко, без затримок. Це наша безпека", — каже інший боєць з позивним "Балу".
Нагадаємо, 7 квітня ЗСУ показали роботу розрахунку чеських РСЗВ, які назвали "Кровосісь".
9 квітня ЗСУ підірвали російську гармату МТ-12, яку створили ще у кінці 1960-х років.