"Для Градов нет трудных целей": как украинские РСЗО уничтожают оккупантов в Донецкой области (фото)

Экипажи БМ-21 могут выполнять до 10 боевых заданий в сутки, если ВС РФ будут пытаться идти на штурм.

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Украинские расчеты РСЗО БМ-21 "Град" выполняют задачи в Донецкой области. Бойцы говорят, что для них нет трудных целей. Об этом сообщает АрмияInfrom 11 апреля.

Экипаж "Града" с первых дней начала полномасштабной войны выполняет боевые задачи. Сначала они работали на юге Украины, а теперь на Донбассе. Старший офицер батареи с позывным "Днестр" говорит, что от их действий зависит, как сложится ситуация у бойцов на передовых позициях. Поэтому артиллеристы действуют на опережение, чтобы не давать российским оккупантов идти на штурм. Если же ВС РФ все же попытаются атаковать, то "Грады" будут накрывать сектора с пехотой и техникой врага.

Бойцы могут до 10 раз в сутки выезжать на боевые позиции

"Днестр" говорит, что иногда в Донецкой области тяжелее, чем было в Херсонской области. Особенно горячо становится при попытках оккупантов идти на штурм. Командир расчета "Барбер" рассказывает, что интенсивность их работы зависит от активности противника.

Боец с позывным "Барбером"

"Как правило, работаем, когда они пробуют лезть в нашу пехоту, или же в обычном режиме — по плановым целям. Случается, что за сутки можем до десяти раз выехать на огневые позиции. Например, в Херсонской области за сутки выпускали до 2,5 пакета. И все было результативно", — говорит "Барбер".

На счету экипажа "Града" много уничтоженной живой силы, автомобильной техники, также бойцы уничтожали танк, радиолокационную станцию и склад с боеприпасами в знаменитой Чернобаевке. Работают РСЗО в паре с аэроразведчиками. Они должны поднимать "птичку" в небо, а экипажи "Градов" видят всю картинку с планшета. Так и корректируют огонь.

Боец "Балу"

"Было такое, что мы одновременно отработали по двум целям. Сделали небольшой перекат на новое место и уже через несколько минут прилетели ракеты из вражеского "Града". Поэтому приходится работать быстро, без задержек. Это наша безопасность", — говорит другой боец с позывным. "Балу".

Напомним, 7 апреля ВСУ показали работу расчета чешских РСЗО, которые назвали "Кровосісь".

9 апреля ВСУ взорвали российскую пушку МТ-12, созданную еще в конце 1960-х годов.