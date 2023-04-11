"Укроборонпром" показав партію українських 122-мм боєприпасів для фронту (фото)

Боєприпаси виготовляють закордоном, однак із залученням українських фахівців та технологій.

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Державний концерн "Укроборонпром" слідом за партією танкових боєприпасів відправляє на фронт партію артилерійських снарядів калібром 122 мм. Про це 11 квітня повідомила пресслужба держконцерну.

Боєприпаси виготовляються спільно з однією з країн НАТО на закордонних потужностях. Однак технології та спеціалісти — українські. У пресслужбі повідомляють, що партія 122-мм боєприпасів для артилерії пішла у війська одразу вслід за танковими 125-мм снарядами. Також була опублікована фотографія з контейнерами з боєприпасами.

Фото: Укроборонпром

Рішення налагодити виробництво дефіцитних боєприпасів закордоном пояснюють небезпекою ракетних ударів РФ. Нині "Укроборонпром" разом з закордонними партнерами виготовляє наступні види боєприпасів:

танкові 125-мм снаряди;

120-мм мінометні міни;

82-мм мінометні міни;

122-мм артилерійські боєприпаси;

152-мм артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, 22 березня в "Укроборонпромі" показали партію артилерійських снарядів для ЗСУ.

6 квітня в держконцерні розкрили деталі угоди виробництва танкових боєприпасів разом з Польщею.