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Военный Фокус Российско-украинская война

"Укроборонпром" показал партию украинских 122-мм боеприпасов для фронта (фото)

производство боеприпасов
Фото: Укроборонпром | 122-мм боеприпасы

Боеприпасы производятся за границей, однако с привлечением украинских специалистов и технологий.

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Государственный концерн "Укроборонпром" вслед за партией танковых боеприпасов отправляет на фронт партию артиллерийских снарядов калибром 122 мм. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба госконцерна.

Боеприпасы производятся совместно с одной из стран НАТО на зарубежных мощностях. Однако технологии и специалисты – украинские. В пресс-службе сообщают, что партия 122-мм боеприпасов для артиллерии пошла в войска сразу вслед за танковыми 125-мм снарядами. Также была опубликована фотография с контейнерами с боеприпасами.

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Фото: Укроборонпром

Решения наладить производство дефицитных боеприпасов за границей объясняют опасностью ракетных ударов РФ. В настоящее время "Укроборонпром" вместе с зарубежными партнерами производит следующие виды боеприпасов:

  • танковые 125-мм снаряды;
  • 120-мм минометные мины;
  • 82-мм минометные мины;
  • 122-мм артиллерийские боеприпасы;
  • 152-мм артиллерийские боеприпасы.

Напомним, 22 марта в "Укроборонпроме" показали партию артиллерийских снарядов для ВСУ.

6 апреля в госконцерне раскрыли детали соглашения по производству танковых боеприпасов вместе с Польшей.