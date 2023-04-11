Потрібно більше далекобійної зброї і менше думати про витік: у ВП розкритикували Захід

За словами Михайла Подоляка, якби було більше часу, можна було б спостерігати за тим, як РФ розпадається на частини та як її "еліти" пожирають один одного.

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З боку України пролунали критичні зауваження на адресу західних союзників, які, як вважають в Офісі президента України, надто багато часу витрачають на обговорення інформаційних витоків із засекречених документів розвідки. Радник голови ВП Михайло Подоляк у своїму пості у Twitter запропонував представникам країн Заходу зосередитись на постачаннях озброєнь Україні.

"Потрібно менше рефлексувати про зливи і більше далекобійної зброї, щоб правильно фіналізувати війну і змусити РФ усвідомити реалії", — написав радник голови ОП, додавши, що часу немає, оскільки йдеться про життя людей.

За словами Подоляка, якби було більше часу, можна було б спостерігати за тим, як РФ розпадається на частини, та її "еліти" пожирають один одного.

Нагадаємо, що Вашингтон намагається заспокоїти розчарованих після витоку даних із секретних документів. За даними журналістів, представникам США ставилися питання щодо того, яким чином секретна інформація потрапила до мережі, і хто за це відповідальний.

Раніше повідомлялося, що в США поки що з'ясовують, хто причетний до витоку секретних даних щодо України. Адміністрація американського президента запевнила, що президенту Джо Байдену відомо про те, що сталося, і що зараз у Вашингтоні оцінюють масштаби інформаційного витоку.

Те, що сталося, за даними видання The Hill, шкодить військовим зусиллям України і показують недоліки. Опубліковані дані, зокрема, свідчать про кількість боєприпасів української ППО.