Нужно больше дальнобойного оружия и меньше думать об утечках: в ОП раскритиковали Запад

По словам Михаила Подоляка, если бы было больше времени, можно было бы наблюдать за тем, как РФ распадается на части, и как ее "элиты" пожирают друг друга.

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Со стороны Украины прозвучали критические замечания в адрес западных союзников, которые, как считают в Офисе президента Украины, излишне много времени тратят на обсуждение информационных утечек из засекреченных документов разведки. Советник главы ОП Михаил Подоляк с своем посте в Twitter предложил представителям стран Запада сосредоточиться на поставках вооружений Украине.

"Нужно меньше рефлексировать о сливах и больше дальнобойного оружия, чтобы правильно финализировать войну и заставить РФ осознать реалии", — написал советник главы ОП, добавив, что времени нет, так как речь идет о жизнях людей.

По словам Подоляка, если бы было больше времени, можно было бы наблюдать за тем, как РФ распадается на части, и ее "элиты" пожирают друг друга.

Напомним, что Вашингтон пытается успокоить разочарованных после утечки данных из секретных документов. По сведениям журналистов, представителям США задавались вопросы относительно того, каким образом секретная информация попала в сеть, и кто за это ответственен.

Ранее сообщалось, что в США пока еще выясняют, кто причастен к утечке секретных данных по Украине. Администрация американского президента заверила, что президенту Джо Байдену известно о произошедшем, и что сейчас в Вашингтоне оценивают масштабы информационной утечки.

Произошедшее, по данным издания The Hill, вредит военным усилиям Украины и показывают недостатки. Опубликованные данные, в частности, свидетельствуют о количестве боеприпасов у украинской ПВО.