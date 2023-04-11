Окупанти готуються до штурму ЗСУ: Аксьонов розповів про укріпленняа на підступах до Криму

Глава окупаційної влади Криму вважає, що рішення щодо створення оборонних споруд на півострові цілком виправдане. На його думку, недооцінювати Збройні сили України не можна.

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Окупаційна влада Криму готується до контрнаступу українських військ і створює оборонні споруди на підступах до півострова. Як заявив 11 квітня голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, загрози з боку ЗСУ недооцінювати не можна, тому рішення про створення оборонних споруд на території півострова виправдане.

"Недооцінювати противника не можна, але абсолютно точно можна сказати, що ми до цього готові і жодної катастрофи не буде", — написав у Telegram Аксьонов.

За його словами, рішення про будівництво оборонних споруд було цілком виправдане і тому окупаційна влада Криму мала підготуватися до будь-якого сценарію на території півострова.

"Вважаю, що рішення про будівництво оборонних споруд у Криму та на підступах до півострова було правильним і обґрунтованим. Це не означає, що вони обов'язково будуть використані за своїм прямим призначенням. Ми зобов'язані були підготуватися до будь-якого розвитку подій, і ми це зробили", — Заявив Аксьонов.

"Глава" Криму публічно повідомив, що Збройні сили РФ збудували сучасну ешелоновану оборону, і для зміцнення півострова у росіян нібито сил більш ніж достатньо.

"Багато зроблено і продовжує робитися для забезпечення наших захисників усім необхідним. Сил більш ніж достатньо", — написав у пості Аксьонов.

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Раніше повідомлялося, що на думку представника президента України в Криму Таміл Ташової, у разі звільнення Криму місцеве населення не вийде зі зброєю проти українських визволителів. За її словами, опору серед місцевих жителів не буде і умовно українських бійців швидше вийдуть зустрічати із квітами.

Президент України Володимир Зеленський 7 квітня заявив, що визволення Криму від російської окупації є безальтернативним варіантом не лише для нашої країни, а й для всього світу. Глава держави пообіцяв, що півострів обов'язково повернеться під контроль України.