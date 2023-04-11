"Віддати борг батьківщині та їхати назад": у Держдумі закликали чоловіків повернутися до РФ

За словами голови комітету з оборони Андрія Картаполова, громадяни, які працюють за кордоном, можуть взяти відпустку на рік і пройти армійську службу у своїй рідній країні.

Related video

У РФ закликали росіян, які працюють та проживають за кордоном, повернутися на рік та пройти армійську службу. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, передає "РБК" 11 квітня.

Ця порада пов'язана з ухваленим законом у Держдумі, який передбачає створення єдиного реєстру військового обліку, що дозволяє розсилати повістки в електронному вигляді.

У своєму зверненні Андрій Картаполов запропонував військовозобов'язаним росіянам, які працюють за кордоном, оформити відпустку на рік та віддати борг своїй батьківщині у вигляді проходження армійської служби.

"Якщо він підлягає призову, то я б йому рекомендував тоді оформити відпустку на рік, відслужити у збройних силах, віддати борг батьківщині. І їхати назад за кордон, радісно там працювати", — каже Андрій Картаполов.

При цьому громадяни, які проживають за кордоном після отримання електронної повістки, матимуть можливість направити потрібні документи до військовокомату в такому ж вигляді.

"Або, будучи у відпустці в Росії — я сподіваюся, що нормальні люди, вони всі відпустки проводять у Росії, якщо вони навіть довгий час живуть і працюють за кордоном, — прийти у військкомат, пред'явити необхідні документи і спокійно їхати працювати далі", — продовжив депутат.

Нагадаємо, 11 квітня через електронні повістки в РФ почали активно гуглити про мобілізацію та виїзд з країни. Про це свідчать дані Google Trends.

11 квітня Держдума РФ розглядала поправки щодо "удосконалення військового обліку". Російська влада має намір створити єдиний реєстр осіб, які підлягають призову. Крім того, повістки, отримані у цифровому форматі, планують прирівняти до паперових.