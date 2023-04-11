"Отдать долг родине и ехать обратно": в Госдуме призвал мужчин вернуться в РФ

По словам председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, работающие за рубежом граждане могут взять отпуск на год и пройти армейскую службу в своей родной стране.

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В РФ призвали россиян, которые работают и проживают за рубежом, вернуться на год и пройти армейскую службу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает "РБК" 11 апреля.

Этот совет связан с принятым законом в Госдуме, который предусматривает создание единого реестра воинского учета, позволяющий рассылать повестки в электронном виде.

В своем обращении Андрей Картаполов предложил военнообязанным россиянам, которые работают за границей, оформить отпуск на год и отдать долг своей родине в виде прохождения армейской службы.

"Если он подлежит призыву, то я бы ему рекомендовал тогда оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг родине. И ехать обратно за границу, радостно там работать", — говорит Андрей Картаполов.

При этом, проживающие за рубежом граждане после получения электронной повестки будут иметь возможность направить нужные документы в военкомат в таком же виде.

"Либо, будучи в отпуске в России — я надеюсь, что нормальные люди-то, они все отпуска проводят в России, если они даже долгое время живут и работают за границей, — прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше", — продолжил депутат.

Напомним, 11 апреля из-за электронных повесток в РФ начали активно гуглить о мобилизации и выезде из страны. Об этом свидетельствуют данные из Google Trends.

11 апреля Госдума РФ рассматривала поправки касательно "усовершенствование воинского учета". Российские власти намерены создать единый реестр лиц, подлежащих призыву. Кроме того, повестки, полученные в цифровом формате, планируют прировнять к бумажным.