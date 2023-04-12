Війну в Україні варто було чекати: світ недооцінив Росію та її імперські плани, — експерти

За словами аналітиків, після дій Росії в Грузії та Сирії варто було очікувати початку нової війни. Тепер Україна перебуває в епіцентрі розмов про майбутнє Європи.

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Світ недооцінив Росію та її імперські плани. Через це практично всі західні лідери недостатньо серйозно сприйняли дії путінського режиму у Криму та на сході України у 2014 році. Про це заявив старший викладач Інституту Школа міжнародних відносин Стівен Гетінс під час заходу "Війна в Україні: розвиток, тенденції, наслідки".

За словами експерта, після дій Росії у Грузії та Сирії варто було очікувати початку війни та в Україні. Однак західні політики не бачили небезпеки, яка походила від РФ. Наприклад, та сама Великобританія зовсім не боролася із проникненням на фінансовий ринок "брудних" російських грошей.

Також Гетінс вважає, що сьогодні Україна перебуває в епіцентрі розмов про майбутнє Європи.

Крім того, професор практики міжнародних відносин Марк де Вор сказав, що багато хто на Заході не вірив у повномасштабне вторгнення Росії.

"Я думаю, що колективно на Заході ми недооцінили дві речі: наскільки ревізіоністськи налаштований російський уряд — настільки, що він був готовий застосувати силу для відновлення чогось, що нагадує імперію, — і наскільки вони ірраціональні", — сказав він.

Він також зазначив, що на Заході вважали, що РФ дуже складно напасти й повністю захопити іншу країну. Там вважали, що в Москві будуть надто раціональні та побояться санкцій з боку Європи та США.

"Ми переоцінили їхню раціональність або недооцінили їхню ірраціональність", — сказав експерт.

На його думку, на Заході досі немає розуміння майбутнього Росії та того, з ким вести переговори щодо порядку безпеки в Європі. Щоб розпочався діалог, у Кремлі має засісти уряд, який принципово прийме національні кордони та суверенітет країн.

Також, на думку де Вора, членство України в ЄС та НАТО лише збагатить Європу.

Нагадаємо, що 11 квітня глава Міноборони Данії назвав термін ухвалення рішення щодо винищувачів для ЗСУ. Західні союзники мають обговорити постачання з американцями. Жоден сучасний літак, який просили ЗСУ, досі не надали, зазначають ЗМІ.

Крім того, 9 квітня у РФ нарікали на ЄС і пояснили, чому вторглися в Україну. У Росії вкотре згадали історію про те, як "Захід обдурив Кремль" після підписання Мінських угод, не захотівши виконувати умови Москви.