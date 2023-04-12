Войну в Украине стоило ждать: мир недооценил Россию и ее имперские планы, — эксперты

По словам аналитиков, после действий России в Грузии и Сирии стоило ожидать начала новой войны. Теперь же Украина находится в эпицентре разговоров о будущем Европы.

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Мир недооценил Россию и ее имперские планы. Из-за этого практически все западные лидеры недостаточно серьезно восприняли действия путинского режима в Крыму и на востоке Украины в 2014 году. Об этом заявил старший преподаватель Института Школа международных отношений Стивен Гетинс во время мероприятия "Война в Украине: развитие, тенденции, последствия".

По словам эксперта, после действий России в Грузии и Сирии стоило ожидать начала войны и в Украине. Однако западные политики не видели опасности, которая исходила от РФ. К примеру, та же Великобритания совсем не боролась с проникновением на финансовый рынок "грязных" российских денег.

Также Гетинс считает, что сегодня Украина находится в эпицентре разговоров о будущем Европы.

Кроме того, профессор практики международных отношений Марк де Вор сказал, что многие на Западе не верили в полномасштабное вторжение России.

"Я думаю, что коллективно на Западе мы недооценили две вещи: насколько ревизионистски настроено российское правительство — настолько, что оно было готово применить силу для восстановления чего-то, напоминающего империю, — и насколько они иррациональны", — сказал он.

Он также отметил, что на Западе считали, что РФ будет очень сложно напасть и полностью захватить другую страну. Там считали, что в Москве будут слишком рациональны и побоятся санкций со стороны Европы и США.

"Мы переоценили их рациональность или недооценили их иррациональность", — сказал эксперт.

По его мнению, на Западе до сих пор нет понимания будущего России и того, с кем вести переговоры о порядке безопасности в Европе. Чтобы начался диалог, в Кремле должно засесть правительство, которое принципиально примет национальные границы и суверенитет стран.

Также, по мнению де Вора, членство Украины в ЕС и НАТО только обогатит Европу.

Напомним, что 11 апреля глава Минобороны Дании назвал срок принятия решения по истребителям для ВСУ. Западные союзники должны обсудить поставки с американцами. Ни один современный самолет, который просили ВСУ, до сих пор не предоставили, указывают СМИ.

Кроме того, 9 апреля в РФ посетовали на ЕС и объяснили, почему вторглись в Украину. В России в очередной раз вспомнили историю о том, как "Запад обманул Кремль" после подписания Минских соглашений, не захотев выполнять условия Москвы.