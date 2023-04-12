"Не єдиний випадок": в ООН відреагували на страту українського полоненого солдатами РФ

У Моніторинговій місії з прав людини заявили, що "приголомшені відеозаписами, які демонструють особливу жорстокість". У відомстві запевнили, що подібне має ретельно розслідуватись.

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Представники ООН заявили, що вражені відеозаписами, які демонструють особливу жорстокість щодо українських військовослужбовців. На одному з відео військового страчують, ще на одному записі показані понівечені тіла двох українських солдатів, що лежать на землі. Про це повідомляє CNN.

У короткій заяві Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні наголошується, що ці страти "не поодинокий випадок".

"У нещодавніх звітах Місії зафіксовано низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема скоєних щодо військовополонених. Нещодавні інциденти також мають бути належним чином розслідувані, а винних слід притягти до відповідальності", — йдеться у заяві Моніторингової місії.

24 березня ООН заявила, що задокументувала десятки випадків страт українських та російських військовополонених починаючи з лютого 2022 року. Проте представники Організації також послалися на те, що отримати дані від РФ та на підконтрольній російським військам території складніше, ніж від українського керівництва.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало загалом страти 15 українських військовополонених російськими військами, а також випадки використання українських військовополонених у якості живого щиту, дві смерті поранених військовополонених через відсутність медичної допомоги та тортури.

У звіті також є дані з відкритих джерел та опитувань свідків, які вказують на страти 25 російських військовополонених, затриманих українськими силами.

Реакція України

В українському МЗС відреагували на публікацію звітів ООН і заявили, що взяли до відома інформацію, зокрема щодо поводження з військовополоненими. Дипломати також назвали неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії, оскільки Статут ООН надає Україні право на самозахист. У МЗС підкреслили, що розраховують на те, що місія ООН ухилятиметься від кроків, які б зрівнювали жертву та агресора.

Нагадаємо, що співробітники CNN знайшли ще одне відео обезголовлення українського військового. До цього можуть мати відношення бойовики ПВК "Вагнер".

Раніше стало відомо, що на страту солдата ЗСУ відреагував президент України Володимир Зеленський.