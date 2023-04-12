"Не единственный случай": в ООН отреагировали на казнь украинского пленного солдатами РФ

В Мониторинговой миссии по правам человека заявили, что "потрясены видеозаписями, демонстрирующими особую жестокость". В ведомстве заверили, что подобное должно тщательно расследоваться.

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Представители ООН заявили, что потрясены видеозаписями, демонстрирующих особую жестокость по отношению к украинским военнослужащим. На одном из видео военного казнят, на еще одной записи показаны изуродованные тела двух украинских солдат, лежащих на земле. Об этом сообщает CNN.

В кратком заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отмечается, что эти казни "не единичный случай".

"В недавних отчетах Миссии зафиксирован ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных в отношении военнопленных. Недавние инциденты также должны быть должным образом расследованы, а виновных следует привлечь к ответственности", — говорится в заявлении Мониторинговой миссии.

24 марта ООН заявила, что задокументировала десятки случаев казней украинских и российских военнопленных начиная с февраля 2022 года. Однако представители Организации также сослались на то, что получить данные от РФ и на подконтрольной российским войскам территории, сложнее, чем от украинского руководства.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало в общей сложности казни 15 украинских военнопленных российскими войсками, а также случаи использования украинских военнопленных в качестве живого щита, две смерти раненых военнопленных из-за отсутствия медицинской помощи и пытки.

В отчете также есть данные из открытых источников и опросов свидетелей, указывающие на казни 25 российских военнопленных, которые были задержаны украинскими силами.

Напомним, что сотрудники CNN нашли еще одно видео обезглавливания украинского военного. К этому могли иметь отношение боевики ЧВК "Вагнер".

Ранее стало известно, что на казнь солдата ВСУ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.