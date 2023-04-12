"Вовки да Вінчі" показали бій за останню дорогу на Бахмут (відео)

Бійці ЗСУ відбили наступ російських військ і втримали 500-метрову посадку, яка дозволяє забезпечити контроль над "дорогою життя".

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Бійці 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС показали, як відбивають атаку російських військ та утримують 500-метрову посадку, яка забезпечує доступність останньої дороги на Бахмут. Про це повідомляється на сторінці підрозділу у Facebook.

Повне відео прес-служба пообіцяла опублікувати згодом.

Відео бою за дорогу у Бахмуті

За день до цих подій бійці штурмової роти показали, як готувалися до бою.

Підготовка до бою Підготовка до бою Підготовка до бою

Нагадаємо, що напередодні шість прикордонників ДПСУ відбили наступ окупантів у Бахмуті, бій тривав протягом трьох годин. Бійці діяли в умовах ризику повного оточенн, але згодом до них було направлено групу вогневої підтримки.

За даними прес-служби ДПСУ, за рахунок вмілого застосування гранатометів та стрілецької зброї територію вдалося відстояти.

Раніше стало відомо, що видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що Україна відклала контрнаступ. Названо три причини: контрнаступальну операцію відклали через погодні умови, несвоєчасне постачання військової техніки і секретні документи Пентагону, які нещодавно злили в мережу, з яких стало відомо, в якому стані знаходяться ЗСУ.

Як би там не було, окупаційна влада Криму готує півострів до контрнаступу України. Це підтверджують нові супутникові знімки, на яких видно, що на окупованій території зводяться нові укріплення. Траншей і так званих зубів дракона стало помітно більше.