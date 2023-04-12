"Волки да Винчи" показали бой за последнюю дорогу на Бахмут (видео)

Бойцы ВСУ отразили наступление российских войск и удержали 500-метровую посадку, которая позволяет обеспечить контроль над "дорогой жизни".

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Бойцы 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС показали, как отбивают атаку российских войск и удерживают 500-метровую посадку, которая обеспечивает доступность последней дороги на Бахмут. Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook.

Полное видео пресс-служба пообещала опубликовать позже.

Видео боя за дорогу в Бахмуте

За день до этих событий бойцы штурмовой роты показали, как готовились к предстоящему бою.

Подготовка к бою Подготовка к бою Подготовка к бою

Напомним, что накануне шесть пограничников ГПСУ отбили наступление оккупантов в Бахмуте, бой длился в течение трех часов. Бойцы действовали в условиях риска полного окружения. Но впоследствии к ним была направлена группа огневой поддержки.

По данным пресс-службы ГПСУ, за счет умелого применения гранатометов и стрелкового оружия территорию удалось отстоять.

Ранее стало известно, что издание The Washington Post опубликовало статью, в которой речь идет о том, что Украина отложила контрнаступление. Названы три причины: контрнаступательную операцию отложили из-за погодных услових, несвоевременных поставок военной техники и недавно утекших в сеть секретных документов Пентагона, из которых стало известно, в каком состоянии находятся ВСУ.

Как бы то ни было, оккупационные власти Крыма готовят полуостров к контрнаступлению Украины. Это подтверждают новые спутниковые снимки, н которых видно, что на оккупированной территории возводятся новые укрепления. Траншей и так называемых зубов дракона стало заметно больше.