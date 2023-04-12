"Неприємна річ": Данiлов вважає, що "сценарії" США щодо війни в Україні небезпечні (відео)

За словами секретаря РНБО, матеріал американців несе за собою апокаліптичні події, коли відбуваються неможливі речі. Поки що в них потреба і це "дуже небезпечна річ".

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данiлов висловився з приводу чотирьох сценаріїв війни, зроблених виданням NYT. Про це він розповів в ефірі телемарафону у середу, 12 квітня.

За його словами, він не знає, для чого з'являються ці матеріали, оскільки вони можуть нести небезпеку. А всі, хто намагається зараз передбачити сценарії розвитку подій на фронті, не є військовими експертами, тому це не більше, ніж їхнiй особистий погляд на те, що відбувається.

"Я не знаю, навіщо вони це зробили. Перше – це точно не наш сценарій. Це так звані апокаліптичні сценарії, де неможливе може відбуватися. Саме від цього потрібно відштовхуватися. Усі ці чотири сценарії вкрай складні і мають бути певні обставини, щоб вони починали рухатись. Це досить неприємна річ, коли пишуть про тих чи інших керівників нашої країни. Я не знаю взагалі, навіщо це з'явилося. Це дуже небезпечна річ", — йдеться у повідомленні.

Секретар РНБО також порадив не звертати увагу на подібні сценарії, тому відмовився їх обговорювати.

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Нагадаємо, 12 квітня у мережі з'явилися "дикі" сценарії закінчення війни в Україні, які опублікувало видання NYT. Американські розвідники вивчили варіант державного перевороту в Кремлі, удар ЗСУ по Москві, а також смерті Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Аналітики загалом очікують, що війна буде затяжною, проте при цьому непередбачувані події можуть призвести або до ескалації в Україні, або до початку мирних переговорів між сторонами, що воюють.