"Неприятная вещь": Данилов считает, что "сценарии" США по войне в Украине опасны (видео)

По словам секретаря СНБО, материал американцев несет за собой апокалипсические события, когда происходят невозможные вещи. Пока что в них необходимости и это "очень опасная вещь".

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался по поводу четырех сценариев войны, которые были сделаны изданием NYT. Об этом он рассказал в эфире телемарафона в среду, 12 апреля.

По его словам, он не знает, для чего появляются эти материалы, так как они могут нести опасность. А все, кто пытается сейчас предугадать сценарии развития событий на фронте не являются военными экспертами, поэтому это не более, чем их личный взгляд на происходящее.

"Я не знаю, зачем они это сделали. Первое – это точно не наш сценарий. Это так называемые апокалипсические сценарии, где невозможное может происходить. Именно от этого нужно отталкиваться. Все эти четыре сценария крайне сложны и должны быть определенные обстоятельства, чтобы они начинали двигаться. Это довольно неприятная вещь, когда пишут о тех или иных руководителях нашей страны. Я не знаю вообще, зачем это появилось. Это очень опасная вещь", — говорится в сообщении.

Секретарь СНБО также посоветовал не обращать внимание на подобные сценарии и поэтому отказался их обсуждать.

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Напомним, 12 апреля в сети появились "дикие" сценарии окончания войны в Украине, которые опубликовало издание NYT. Американские разведчики изучили вариант государственного переворота в Кремле, удар ВСУ по Москве, а также смерти Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Аналитики в целом ожидают, что война будет затяжной, однако при этом непредвиденные события могут привести либо к эскалации в Украине, либо же к началу мирных переговоров между воюющими сторонами.