"Русифікація" українців в окупації шкодить і самій Росії, — ISW

Ксенофобська ідеологія, як заявили аналітики, змушує росіян ненавидіти не лише українців, а й неслов'янських етнічних меншин у самій РФ.

Related video

"Русифікація" українців, яку російські окупанти проводять на окупованих територіях, шкодить Росії. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 12 квітня йдеться про те, що кампанія, яка спрямована на знищення української ідентичності, супроводжується вкрай ксенофобськими наративами, які потім проєктуються на народності, що проживають всередині РФ з боку росіян.

За словами аналітиків, на окупованих Україною РФ вживає безліч військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних заходів для того, щоб стерти українську ідентичність місцевих жителів.

Також у звіті йдеться, що російські воєнкори та військові оглядачі негативно реагують на новини, пов'язані з етнічними меншинами у РФ. Наприклад, багато хто з них стали частіше критикувати мігрантів із Центральної Азії та громад етнічних меншин за нездатність інтегруватися в російське суспільство.

Крім того, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін звинуватив мігрантів у дестабілізації Росії шляхом імпорту тероризму та екстремістських ідеологій. Терорист і колишній співробітник ФСБ Ігор Гіркін розкритикував владу Тувинської Республіки за те, що вони вирішили повернути тувинські назви 104 адміністративно-територіальним одиницям.

"Ці випадки ксенофобії та расизму ілюструють суть внутрішньої "русифікації". Війна в Україні дала можливість найзліснішим голосам в інформаційному просторі консолідувати свою ідеологію та спроєктувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій Росії", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 12 квітня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин закликав "ламати систему" та мобілізувати всіх росіян. Відповідаючи на запитання щодо поправок у законі РФ про військовий облік "кухар Путіна" жорстко розкритикував російських чиновників, які, за його словами, дбають лише про свою кишеню. Найбільше дісталося колишньому віцепрем'єру Аркадію Дворковичу.

Крім того, 12 квітня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Білорусь опосередковано бере участь у війні, яку розв'язала Росія. Країна навіть агресивно зацікавлена у тому, щоб Україна програла.