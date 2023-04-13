"Русификация" украинцев в оккупации вредит и самой России, — ISW

Ксенофобская идеология, как заявили аналитики, заставляет россиян ненавидеть не только украинцев, но и неславянские этнические меньшинства в самой РФ.

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"Русификация" украинцев, которую российские оккупанты проводят на оккупированных территориях, вредит самой России. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 12 апреля говорится, что кампания, которая направлена на уничтожение украинской идентичности, сопровождается крайне ксенофобскими нарративами, которые затем проецируются на народности, проживающие внутри РФ со стороны русских.

По словам аналитиков, на оккупированных Украины РФ использует множество военных, социальных, экономических, правовых, бюрократических и административных мер для того, чтобы стереть украинскую идентичность местных жителей.

Также в отчете говорится, что российские военкоры и военные обозреватели негативно реагируют на новости, связанные с этническими меньшинствами в РФ. К примеру, многие из них стали чаще критиковать мигрантов из Центральной Азии и общин этнических меньшинств за неспособность интегрироваться в российское общество.

Кроме того, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил мигрантов в дестабилизации России путем импорта терроризма и экстремистских идеологий. Террорист и бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин раскритиковал власти Тувинской Республики за то, что они решили вернуть тувинские названия 104 административно-территориальным единицам.

"Эти случаи ксенофобии и расизма иллюстрируют суть внутренней "русификации". Война в Украине дала возможность самым злобным голосам в информационном пространстве консолидировать свою идеологию и спроецировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России", — говорится в отчете.

Напомним, что 12 апреля глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал "ломать систему" и мобилизовать всех россиян. Отвечая на вопрос по поправкам в законе РФ о военном учете "повар Путина" жестко раскритиковал российских чиновников, которые, по его словам, заботятся лишь о своем кармане. Больше всего досталось бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Кроме того, 12 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Беларусь косвенно участвует в войне, которую развязала Россия. Страна даже агрессивно заинтересована в том, чтобы Украина проиграла.