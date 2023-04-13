"Неминуча поразка": у ГУР розповіли, хто здійснює серії вибухів у Росії

Одні росіяни, за словами представника військової розвідки Андрія Юсова, передають Силам оборони України розвідувальну інформацію, а інші громадяни роблять "активні" дії як боротьбу з режимом.

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Частина росіян, серед яких і політична та безнес-еліта, виступає проти президента РФ Володимира Путіна та розв'язаної ним війни з Україною. Деякі їх відповідальні за вибухи біля Росії. Про це 12 квітня розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі 24 каналу.

За його словами, до більшості російської еліти вже прийшло усвідомлення неминучості стратегічної поразки Росії. Вони готові співпрацювати з українськими спецслужбами, а дехто вже активно це робить. Одні росіяни передають Силам оборони України інформацію, інші — роблять "активні" дії.

"Значна частина "бавовни" на території Росії — це результат дій російських громадян, які готові боротися з внутрішньою окупацією — кривавим режимом Путіна", — сказав Юсов.

Він зазначив, що часті вибухи на прикордонних територіях РФ говорять про те, що "певні процеси" вже запущені. Однак про всі подробиці, за словами Юсова, можна буде дізнатися після закінчення війни.

Крім того, представник Головного управління розвідки додав, що більшість політиків РФ та олігархів розраховують на те, щоб поборотися з Україною за "нічию", зберігши таким чином власні інтереси.

Андрій Юсов про "бавовну" в Росії (дивитися з 08:10)

Нагадаємо, що 12 квітня журналісти заявили, що українські екіпажі з нетерпінням чекають на нові танки із Заходу. Українські танкісти розповіли про складнощі, з якими вони зіткнулися під час виконання бойових завдань на Т-64. Особливо, коли доводиться пересуватися брудом, машина стає легкою здобиччю для ворожої піхоти, озброєної ПТРК.

Також повідомлялося, що у Міноборони Польщі 12 квітня анонсували створення сервісного центру для танків Abrams. Міністр оборони Маріуш Блащак нагадав, що США схвалили передачу Abrams Україні.