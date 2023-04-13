"Ізраїль ближе до війни, ніж до миру": розвідка АМАН не виключає масштабних бойових дій

По завершенню Рамадана розвідники не очікують, що напруга спаде, тому зараз Ізраїлю не радять жортско відповідати ХАМАСу та "Хезболлі".

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Управління військової розвідки Ізраїлю АМАН попередило політичне керівництво, що ймовірність війни зараз більше, ніж миру. Про це повідомляє ізраїльське російськомовне видання "Деталі".

Розвідка вважає, що не варто поспішати з жорсткою відповіддю ХАМАСу та "Хезболлі", а також іранським сателітам в Сирії, щоб не збільшувати напругу навколо Храмової гори. Конфлікт довкола мечеті Аль-Акса впливає на підбурювання проти Ізраїля в соцмережах.

За оцінками військової розвідки, іранський верховний лідер Алі Хаменеї вимагає жорсткої реакції на вбивство та напади, які приписують Ізраїлю. Тому Іран хоче перенести терористичні напади на ізраїльську територію. Для цього вони тиснуть на Сирію, Ліван, Сектор Гази, а також на Ірак.

Останні тижні в Ізраїлі росте напруга. Незадовго до свята Песах деякі міста були обстріляні з території Лівану та Сектору Гази. Потім 7 квітня було два теракти в Йорданській долині, а також в Тель-Авіві.

У підсумку військові розвідники вважають, що Ізраїль ближчий до війни, ніж до миру.

Нагадаємо, 10 квітня ЗМІ повідомляли, що в Ізраїлі проводять додаткову мобілізацію після двох терактів.

7 квітня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сектору Гази. Цілями стали підземні тунелі терористів.