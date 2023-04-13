"Израиль ближе к войне, чем к миру": разведка АМАН не исключает масштабных боевых действий

По завершению Рамадана разведчики не ожидают, что напряжение спадет, поэтому сейчас Израилю не советуют жестко отвечать ХАМАСу и "Хезболлы".

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Управление военной разведки Израиля АМАН предупредило политическое руководство, что вероятность войны сейчас больше, чем миру. Об этом сообщает израильское русскоязычное издание "Детали".

Разведка считает, что не стоит спешить с жестким ответом ХАМАС и "Хезболлы", а также иранским сателлитам в Сирии, чтобы не увеличивать напряжение вокруг Храмовой горы. Конфликт вокруг мечети Аль-Акса влияет на подстрекательство против Израиля в соцсетях.

По оценкам военной разведки, иранский верховный лидер Али Хаменеи требует жесткой реакции на убийство и нападения, приписываемые Израилю. Потому Иран хочет перенести террористические нападения на израильскую территорию. Для этого они оказывают давление на Сирию, Ливан, Сектор Газы, а также Ирак.

В последние недели в Израиле растет напряжение. Незадолго до праздника Песах некоторые города были обстреляны с территории Ливана и Сектора Газы. Затем 7 апреля последовало два теракта в Иорданской долине, а также в Тель-Авиве.

В итоге военные разведчики считают, что Израиль ближе к войне, чем к миру.

Напомним, 10 апреля СМИ сообщали, что в Израиле проводят дополнительную мобилизацию после двух терактов.

7 апреля Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. Целями стали подземные тоннели террористов.