В Израиле проводят дополнительную мобилизацию после двух терактов, — СМИ

По данным журналистов, офис премьера дал указание силовым учреждениям мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции и приказал Армии обороны Израиля сконцентрировать дополнительные силы.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил дополнительную мобилизацию полицейских и армейских резервов после терактов на оккупированном Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве. Об этом известно из материала France 24.

В офисе премьера сообщили, что Нетаньяху "дал указание израильской полиции мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции и отдал приказ Армии обороны Израиля мобилизовать дополнительные силы", передают журналисты.

По данным медиа, это решение связано с недавними терактами, в результате которых погибли три человека.

Стрельба на Западном берегу реки Иордан

В пятницу, 7 апреля, на оккупированном Западном берегу Иордана в результате нападения погибли сестры в возрасте 16 и 20 лет, а также получила ранение их мать.

По информации BBC, в автомобиле жертв обнаружили пулевые отверстия, а на месте трагедии нашли 22 гильзы, вероятно, от автомата Калашникова. Сообщалось, что семья была иммигрантами из Великобритании, в день нападения они ехали на отдых.

Машина протаранила толпу туристов в Тель-Авиве.

Также 7 апреля в центре Тель-Авива в результате нападения погиб мужчина и получили ранения семь человек. Автомобиль въехал в толпу людей, шедших вдоль набережной, и опрокинулся. В экстренной службе рассказали, что пострадавшие были туристами.

Погибший уже идентифицирован как 36-летний итальянец Алессандро Парини.

Как уже писал Фокус, преступника на месте происшествия застрелил правоохранитель. Местные СМИ передавали, что нападавший также устроил стрельбу. Однако стрелял из автомобиля или уже после того, как он перевернулся, неизвестно.

Напомним, 5 апреля израильские медиа сообщили об обстреле нескольких городов на юге страны. Сначала было выпущено пять ракет, четыре из которых перехватили средства ПВО. Следующие четыре ракеты упали на открытую местность.

Позже, 7 апреля, Армия обороны Израиля заявила в соцсетях о нанесении ударов по объектам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.