В Ізраїлі проводять додаткову мобілізацію після двох терактів, — ЗМІ

За даними журналістів, офіс прем’єра дав вказівку силовим установам мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції та наказав Армії оборони Ізраїлю сконцентрувати додаткові сили.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив додаткову мобілізацію поліційних і армійських резервів після терактів на окупованому Західному березі Йордану та в Тель-Авіві. Про це відомо з матеріалу France 24.

В офісі прем’єра повідомили, що Нетаньягу "дав вказівку ізраїльській поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції та наказав Армії оборони Ізраїлю мобілізувати додаткові сили", передають журналісти.

За даними медіа, це рішення пов’язане з нещодавніми терактами, у результаті яких загинули троє людей.

Стрілянина на Західному березі річки Йордан

У п’ятницю, 7 квітня, на окупованому Західному березі Йордану внаслідок нападу загинули сестри віком 16 і 20 років, а також отримала поранення їхня матір.

За інформацією BBC, в автівці жертв виявили кульові отвори, а на місці трагедії знайшли 22 гільзи, ймовірно, від автомата Калашникова. Повідомлялося, що родина була іммігрантами з Великобританії, у день нападу вони їхали на відпочинок.

Машина протаранила натовп туристів у Тель-Авіві

Також 7 квітня в центрі Тель-Авіва внаслідок нападу загинув чоловік і отримали поранення семеро людей. Автівка в’їхала в натовп людей, що йшли вздовж набережної, та перекинулася. В екстреній службі розповіли, що постраждалі були туристами.

Загиблого вже ідентифікували як 36-річного італійця Алессандро Паріні.

Як уже писав Фокус, злочинця на місці події застрелив правоохоронець. Місцеві ЗМІ передавали, що нападник також влаштував стрілянину. Однак стріляв він з автівки чи вже після того, як вона перевернулася, невідомо.

Нагадаємо, 5 квітня ізраїльські медіа повідомили про обстріл кількох міст на півдні країни. Спочатку було випущено п’ять ракет, чотири з яких перехопили засоби ППО. Наступні чотири ракети впали на відкриту місцевість.

Пізніше, 7 квітня, Армія оборони Ізраїлю заявила в соцмережах про те, що завдає ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС у секторі Гази.