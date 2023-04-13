"Сподіваються розірвати стареньку": Польща, Фінляндія та Балтика просяться назад до РФ — Соловйов (відео)

За словами російського пропагандиста, Польща, Балтійські країни, Фінляндія і Румунія, що приєдналася до них, зібрали союз "даремно звільнених провінцій". Він назвав це "складним шляхом для повернення до РФ".

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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов в ефір на каналі "Росія 1" заявив, що європейські країни, які знаходяться поруч із РФ, хочуть "возз'єднання з Російською імперією". Про це повідомляє Newsweek.

Він назвав "головними русофобами" Польщу та мешканців балтійських країн.

"Вони сподіваються, що зараз стареньку розірвуть на частини, і все буде добре. Вони взагалі зібрали спілку скривджених і даремно звільнених Російською імперією колишніх провінцій і кажуть: "У нас тепер є союз, ми всі разом". Польща, Балтика, фіни. І ще Румунію підтягли", — заявив пропагандист.

Соловйов послався на цитату своєї колеги Маргарити Симоньян: "Росія-матінко, поверни нас додому". І висловив припущення, що згадані країни обрали складний шлях для повернення до Росії.

Соловйов — про Польщу, Балтійські країни, Фінляндії, Румунію та удари по українських рокорах.

Він також додав, що Гельсінкі та Варшава "прекрасно розвивалися" у складі РІ, а культура Фінляндії нібито сформувалася за час перебування у складі імперії. Щодо Польщі присутні у Соловйова не дійшли єдиної думки.

Минулого тижня Фінляндія офіційно стала 31 країною НАТО, і фінсько-російський кордон протяжністю майже 1300 км тепер найдовший серед країн НАТО, які межують з РФ.

Термобарична зброя

Ведучий також закликав до ударів термобаричною зброєю по українським містам. Інші ж учасники світської бесіди, які зібралися у Соловйова, були проти цього. Політичний аналітик Василь Вакаров вважає, що використовувати озброєння, у яких кисень застосовується для підвищення температури вибуху, є неправильним.

"Думаю, має бути інший спосіб, це неправильно", — поправив свого колегу Макаров.

Нагадаємо, що російський пропагандист Соловйов поскаржився, що на нього полює ЗСУ. Ведучий заявив, що військовослужбовці ЗСУ отримують дані про його місцезнаходження та завдають ударів по місцях, де має бути знімальна група.

Днями Соловйов заявив, що не варто чекати українського контрнаступу і закликав до ядерних ударів по Україні.