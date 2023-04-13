"Надеются разорвать старушку": Польша, Финляндия и Балтика просятся обратно в Россию, — Соловьев (видео)

По словам российского пропагандиста, Польша, Балтийские страны, Финляндия и примкнувшая к ним Румыния собрали союз "напрасно освобожденных провинций". Он назвал это "сложным путем для возвращения в РФ".

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Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в эфир программы на канале "Россия 1" заявил, что европейские страны, которые находятся по соседству с РФ, хотят "воссоединения с Российской империей". Об этом сообщает Newsweek.

Он назвал "главными русофобами" Польшу и жителей балтийских стран.

"Они надеются, что сейчас старушку разорвут на части, и все будет хорошо. Они вообще собрали союз обиженных и напрасно освобожденных Российской империей бывших провинций и говорят: "У нас теперь есть союз, мы все вместе". Польша, Балтика, финны. И еще Румынию подтянули", — заявил пропагандист.

Соловьев сослался на цитату своей коллеги Маргариты Симоньян: "Россия-матушка, верни нас домой". И высказал предположение о том, что упомянутые страны выбрали сложный путь для возвращения в Россию.

Соловьев — о Польша, Балтийских странах, Финляндии, Румынии и ударам по украинским годорам

Он также добавил, что Хельсинки и Варшава "прекрасно развивались" в составе РИ, а культура Финляндии якобы сформировалась за время нахождения в составе империи. Насчет Польши собравшиеся у Соловьева не пришли единому мнению.

На минувшей неделе Финляндия официально стала 31-й страной НАТО, и финско-российская граница протяженностью без малого 1300 км теперь самая длинная среди стран НАТО, которые граничат с РФ.

Термобарическое оружие

Ведущий также призвал к ударам термобарическим оружием по украинским городам. Другие же участники светской беседы, которые собрались у Соловьева, были против этого. Политический аналитик Василий Вакаров считает, что использовать вооружения, в которых кислород применяется для повышения температуры взрыва, неправильно.

"Думаю, должен быть другой способ, это неправильно", — поправил своего коллегу Макаров.

Напомним, что российский пропагандист Соловьев пожаловался, что на него ведут охоту ВСУ. Ведущий заявил, что военнослужащие ВСУ получают данные о его местонахождении и наносят удары по местам, где должна быть съемочная группа.

На днях Соловьев заявил, что не стоит ждать украинского контрнаступления и призвал к ядерным ударам по Украине.