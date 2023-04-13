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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Конвертуються в ракети": Федоров закликав Apple та Spotify заблокувати пісні артистів з РФ

Михайло Федоров, Федоров, Міністр цифрової трансформації , Міністерство цифрової трансформації
Фото: Минцифры | Михайло Федоров вважає справедливим блокування усіх російських виконавців на стрімінгових сервісах

Міністр цифрової трансформації України заявив, що російські артисти відкрито донатять або сплачують податки на снаряди для знищення мирних українців. Він вважає справедливим блокування усіх виконавців з Росії.

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Прибутки артистів з РФ допомагають у веденні війни на території України. Через це російська музика не може вважатись "поза політикою" та має бути заблокована на стрімінгових сервісах, написав у соцмережах голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Російський шоубізнес продовжує заробляти мільярди на основних музичних стримінгових платформах. Так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію", — йдеться у пості.

Федоров впевнений, що одна частина співаків з країни-агресорки відкрито донатить на потреби армії, інша — просто сплачує податки у бюджет РФ. За словами міністра, усі ці кошти конвертуються у снаряди, що руйнують українські міста та вбивають їх мирних мешканців.

Посадовець виступив за блокування на стрімінгових сервісах — Deezer, Apple Music, Youtube Music та Spotify — усіх російських виконавців.

"Це буде єдиним правильним і справедливим кроком. Тому що в Росії навіть музика не може бути поза політикою", — підкреслив Федоров.

Нагадаємо, 4 квітня Михайло Федоров заявив журналістам, що частковий електронний документообіг в освітній сфері буде введений до кінця наступного навчального року. Він пояснив, що нині створюється інформаційна система з реєстром усіх шкіл, вчителів та учнів.

Вчора, 12 квітня, у The Washington Post вийшов матеріал з новою інформацією про оприлюднення секретних даних Пентагону. Журналісти з'ясували, що фанат зброї ділився знімками документів зі своєї роботи у чаті на онлайн-платформі Discord. Звідти підліток "злив" фото в інший чат.