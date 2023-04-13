"Конвертуються в ракети": Федоров закликав Apple та Spotify заблокувати пісні артистів з РФ

Міністр цифрової трансформації України заявив, що російські артисти відкрито донатять або сплачують податки на снаряди для знищення мирних українців. Він вважає справедливим блокування усіх виконавців з Росії.

Related video

Прибутки артистів з РФ допомагають у веденні війни на території України. Через це російська музика не може вважатись "поза політикою" та має бути заблокована на стрімінгових сервісах, написав у соцмережах голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Російський шоубізнес продовжує заробляти мільярди на основних музичних стримінгових платформах. Так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію", — йдеться у пості.

Федоров впевнений, що одна частина співаків з країни-агресорки відкрито донатить на потреби армії, інша — просто сплачує податки у бюджет РФ. За словами міністра, усі ці кошти конвертуються у снаряди, що руйнують українські міста та вбивають їх мирних мешканців.

Посадовець виступив за блокування на стрімінгових сервісах — Deezer, Apple Music, Youtube Music та Spotify — усіх російських виконавців.

"Це буде єдиним правильним і справедливим кроком. Тому що в Росії навіть музика не може бути поза політикою", — підкреслив Федоров.

Нагадаємо, 4 квітня Михайло Федоров заявив журналістам, що частковий електронний документообіг в освітній сфері буде введений до кінця наступного навчального року. Він пояснив, що нині створюється інформаційна система з реєстром усіх шкіл, вчителів та учнів.

Вчора, 12 квітня, у The Washington Post вийшов матеріал з новою інформацією про оприлюднення секретних даних Пентагону. Журналісти з'ясували, що фанат зброї ділився знімками документів зі своєї роботи у чаті на онлайн-платформі Discord. Звідти підліток "злив" фото в інший чат.